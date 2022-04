“Jemi vende me rëndësi relative!”/ Ç’ndodh nëse s’hapen negociatat në qershor? Rama: Doni të lëshoj deklaratë që të prishet gjithçka

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar të enjten se Shqipëria do presë deri në qershor që bisedimet me Bullgarinë të arrijnë në pikën kur të jepet drita e gjelbër për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare për të dyja shtetet.





Në konferencën e përbashkët me komisionerin për zgjerim në BE, kreu i qeverisë theksoi se duhet të bëhet durim për ta çuar këtë proces deri në fund të qershorit së bashku me Maqedoninë e Veriut.

“Këtu fokusi është për të bindur Bullgarinë e për të pasur të dyja. Ju kërkoni një deklaratë që të prishet fare puna që po bëhet për Bullgarinë.

Dhe të bëjmë cmos që në qershor ti kemi të dyja Po-të, ne tonën Maqedonia e Veriut të sajën.

Mund të dukej më e lehtë që Shqipëria të thoshte ç’punë kemi ne me Bullgarinë, pse ne, por duhet kthyer te ajo që thashë për Kosovën ne jemi një vend e të dy bashkë me Kosovën jemi vende që kemi rëndësinë relative në raport me problemet që kanë miqtë dhe partnerët tanë, duhet të kuptojmë dhe pjesën tjetër e s’mund ti biem këmbës o kështu si themi ne o tani o rashë e vdiqa sado të drejtë të kemi, se përndryshe na mbyllin në banjo, si ndodh me fëmijët që i bien këmbës në filma.

Ne duhet të jemi të durueshëm e të kërkojmë atë që na takon por për të kuptuar që për ta marrë atë që na takon e marrim me partnerët tanë jo me forcë. Për momentin i respektojmë ekzigjencat e partnerëve ta cojmë këtë proces deri në fund të qershorit me të dy.

Nëse nuk ndodh do shpjegojmë pse s’mund të presim Bullgarinë, e besoj do kemi më shumë mirëkuptim.

Një tango e nuk e kërcen dot vetëm imagjino të hedhësh valle dhe me 27 të tjerë çfarë halli është, ndaj duhet djegur me shumë kujdes shamia e beqarit, kam eksperiencë për këtë”, tha Rama.