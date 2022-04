Konferenca e parë ndërqeveritare, Varhelyi: Kërkoj pak më shumë durim, duhet të kryhet brenda presidencës franceze

Komisioneri i BE-së për zgjerim, Oliver Varhelyi ka deklaruar të enjten se përsa i përket konferencës së parë ndërqeveritare për integrimin në Bashkimin Europian, Shqipëria “duhet të bëjë edhe pak durim”.





Kjo përgjigje ka ardhur nga Komisioneri Varhelyi pas refuzimit të djeshëm të Bullgarisë për të hequr veton ndaj Maqedonisë së Veriut.

Në konferencën e përbashkët me kryeministrin Edi Rama, Oliver Varhelyi tha edhe se Komisioni Evropian do mbështesë financiarisht zbatimin e projektit për Korridorin e Tetë.

Rama dhe Varhelyi thanë se një nxitje e madhe ka qenë vizita e fundit e komisonierit në Ballkan, ku i është dashur që nga Shkupi në Tiranë të përshkojë për 5 orë vetëm 219 kilometra rrugë.

Edi Rama: Kemi diskutuar për projekte të mëdha më ka konfirmuar përsëri sot, vjen ka ardhur dje nga Maqedonia e Veriut e ka parë vet se distanca në km mes dy vendeve është shumë më e shkurtër se sa koha për të shkuar nga njëri vend në tjetrin, ka qenë mbështetës i përfshirjes së korridorit të tetë në rrjetin evropian, gjë që na bën të aftë të aksesojmë fondet e nevojshme për ndërtimin, por pas këtij udhëtimi nga Shkupi në Tiranë me makinë është dhe më i bindur që kjo është gjëja e duhur. Së shpejti ka një ministerial të transportit në kuadrin e BE e shpresojmë të merret e ky vendim e të shtyjmë më tej procesin e aplikimit bashkë me Maqedoninë e Veriut për realizimin e korriodorit të tetë me mbështetjen e BE.

Komisioneri Oliver Varhelyi: Nëse do duhet të më bindnit pse duhen lidhur gjithë kryeqytetet e Ballkanit Perëndimor e të më bëni të shkoj me makinë nga Shkupi në Tiranë shumë nga kjo punë është bërë tashmë jam i kënaqur tu them që kur nisëm të përpilonim planin e investimeve ekonomike kjo është arseja pse 219 km në 5 orë, çfarë është kjo, mund të jetë më e shkurtër e duhet ta shkurtojmë.

Sot vizita ime në Tiranë më dha një mesazh shumë të fortë që plani i investimeve ekonomikë s’është thjesht një plan por ka nisur funksionimin.

Ne s’mund të nisim nga festimet sa kohë na duhet ende 5 orë kohë për të udhëtuar nga Shkupi në Tiranë, prandaj po e mbështesim idenë e Korridorit 8 e duam ta përfshijmë në projektet e Komisioni është i bindur që pa këtë s’do ketë ndërlidhje mes Ballkanit Perëndimor, se mungon nderlidhja mes detit Adriatik e Detit të Zi.