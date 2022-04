Mendoni se KE po tallet me Shqipërinë? Varlehyi: Pyetje e fortë por situata është serioze

Gjatë konferencës për mediat në Tiranë, Komisioneri për Zgjerim, Oliver Varlehyi, u pyet edhe për qasjen që përdor Këshilli dhe Komisioni Europian. Pyetjes së gazetares nëse Komisioni Europian po tallet me shqiptarët, Z. Varhelyi i tregoi të kundërtën. Kjo pasi tashmë Bashkimi Europian është në emergjencë për situatën në Ukrainë.





Pyetje: Ju përsëritët vetveten me deklaratat e mëparshme, a mendoni se si përfaqësues i Komisionit Europian, shqiptarët duhet të ndihen të tallur nga KE? Pas qershorit a do ta mirëprisnit që të ndahemi nga Maqedonia e Veriut dhe a ka BE një plan për Kosovën?

Varhelyi: Po është pyetje e fortë kjo por është situatë serioze. Në rast se do doja t’ju pyesja me të njëjtin ton, nuk është Shqipëria ajo me të cilën po tallet njeri. Është fjalë e fortë për një komisioner, ne mund të promovojmë arritjet e secilit prej shteteve kandidate dhe kur përmbushen ato kritere ndodh, vendimin e kanë shtetet anëtare jo ne, kjo është arsyeja që unë po bëj këtë tur.

Siguria e BE po komprometohet, prandaj na duhet ta bëjmë këtë gjë tani dhe besueshmëria jonë po vihet në pikëpyetje. Shpresojmë që puna për dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës të fillojë.