Ngërçi për integrimin/ BE kundër ndarjes së Shqipërisë nga Maqedonia e Veriut

Kryeministri Edi Rama bëri të ditur se qëndrimi i Shqipërisë është që mos të ndahet nga Maqedonia e Veriut në procesin e integrimit të BE.





Në një konferencë të përbashket me komisionerin për zgjerim Varhelyi, Rama u shpreh se për të dyja vendet duhet të hapen negociatat me BE-në.

“Kemi diskutuar lidhur me situatën e luftës në Ukrainë si dhe pasojat e saj, mbi ekonominë e vendeve tona dhe patjetër që folëm edhe për stacionin e ardhshëm të afërt, mbledhjen e këshillit evropian ku do të diskutohet çështja e hapjes së rrugës ose jo për konferencën e parë ndërqeveritare. Sic e dini të gjithë kjo nuk është një çështje cfarë kemi bërë apo nuk kemi bërë ne, apo ndonjë rezerve të KiE, por lidhet me ngërçin e krijuar nga vetoja e Bullgarisë ndaj Maqedonisë së Veriut. Ne jemi në një kurs që e ka përcaktuar pozicionin tonë si një pozicion konstruktiv dhe në konformimit me pozicionin e Këshillit për mos ndarjen e Shqipërisë nga Maqedoninë e Veriut. Ne e kemi kryer një këshillim me qytetarët shqiptarë dhe janë pyetur nëse Shqipëria të ndryshojë kursin dhe të kërkojë ndarjen nga Maqedonia e veriut. Kjo mbetet për tu aktivizuar pas mbledhjes së Këshillit Evropian dhe ne jemi në pozicionin që të dyja vende të hapin negociatat”, tha Rama

Rama u përpoq të tregonte pengesën që vjen nga Bullgaria për veton e saj ndaj Maqedonisë së Veriut.

Varhelyi ka ardhur dje nga Maqedonia dhe e ka parë se distanca mes dy vendeve ishte më e shkurtër sesa udhëtimi nga njëri vend në tjetrin. Ka qenë një mbështetës i korridorit 8 dhe pas udhëtimit nga Shkupi në Tiranë është bindur se kjo është gjëja e duhur. Shpresojmë që procesi të ecë më tej dhe ne të shtyjmë më tutje realizimin e korridorit 8 me Maqedoninë e Veriut. Tani po i lë fjalën komisionerit se mua këtu më keni në çdo vakt të ditës.