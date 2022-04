Nuk është e lehtë të …/ Në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit të Shëndetit Mendor, këngëtarja e famshme ndërmerr nismën e rëndësishme

Shëndeti mendor është një nga problemet më të mëdha që po përballet shoqëria e ditëve të sotme. Të shumtë janë edhe artistët shqiptarë dhe jo vetëm që kanë pranuar haptazi problemet e tyre me shëndetin mendor. Madje nga popullariteti që iu jep profesioni i tyre ato zgjedhin të ndajnë eksperiencën e tyre dhe të ndihmojnë ato që gjenden në të njëjtën situatë.

Këngëtarja e famshme Selena Gomez, është një nga personazhet e njohur që nuk ka nguruar të japë disa këshilla bazuar në përvojën personale.

Dhe ndërsa muaji i ndërgjegjësimit për Shëndetin Mendor fillon më 1 maj, 29-vjeçarja ndan tre hapa të thjeshtë që çdo individ mund të ndërmarrë për të përmirësuar gjendjen e shëndetit të tyre mendor.

Si fillim, Selena rekomandon të përqendroni energjinë tuaj në gjërat që ju bëjnë të lumtur dhe të pranoni atë që është jashtë kontrollit tuaj.

“Për mua gjëra të tilla si muzika, të shkruarit dhe të qenit me miqtë dhe familjen më bëjnë të lumtur”, tha ajo ekskluzivisht për E! Neës, “kështu që unë e rrethoj veten me njerëz dhe gjëra që sjellin pozitivitet dhe lumturi në jetën time”.

Një hap tjetër i rëndësishëm është të njihni veten tuaj. Sipas Selenës, të kuptuarit dhe njohjen e ndjenjave tuaja dhe të qenit i vetëdijshëm për shkaktarët do t’ju ndihmojë t’i dilni përpara tyre.

“Sa më shumë të jem në harmoni me këtë, aq më shumë jam e përgatitur për të provuar dhe zbatuar aftësitë dhe mjetet e përballimit që kam mësuar,” shtoi ajo.

Por ndoshta këshilla më e madhe është më e thjeshta: Kërkoni ndihmë nëse keni nevojë. “Nuk është gjithmonë e lehtë të flasësh për mënyrën se si ndihesh”, tha Selena. “Por të kesh një mik të ngushtë ose një anëtar të familjes të cilit i beson dhe të cilit mund t’i besosh është kaq e rëndësishme”.

Gjatë muajit maj, themeluesja e “Rare Beauty” do të ndërmarrë një nisëm, për ndërgjegjesimin e mbrojtjes së shëndetit mendor duke e lidhur me markën e saj të produkteve kozmetike.

Duke ndarë rrugëtimin e saj, këngëtarja e di se po u kujton fansave se ata nuk janë kurrë vetëm me betejat e tyre.

“Unë kam qenë në gjendje të përdor platformën time për të folur hapur për shëndetin tim mendor dhe duke ndarë historitë tona, ne të gjithë mund të ndihmojmë në uljen e stigmës që lidhet me shëndetin mendor,” tha ajo. “Unë jam shumë mirënjohëse për fansat e mi që ndajnë historitë e tyre me mua, dhe do të thotë shumë kur dëgjoj se si ata i kanë kërkuar dikujt për mbështetje dhe tani po i japin përparësi nevojave të tyre për shëndetin mendor”.