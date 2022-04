“S’kishte fasho, ferr!”- Ministrja Manastirliu reagon pas letrës së ish-këshilltarit holandez: Në 8 vite nuk mund të ndodhte magjia në shëndetësi

Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu reagoi sot nga foltorja e Kuvendit në lidhje me letrën e hapur të ish-këshilltarit holandez në Ministrinë e Drejtësisë Ton Daans për sistemin shëndetësor në Shqipëri.





Manastirliu deklaroi se ka pasur një reagim nga spitali ndërsa citoi deklaratat e mjekëve përkatës për kritikat që shkruheshin në letër.

Ajo theksoi se nëse në 30 vite nuk ishte investuar në shëndetësi, në 8 vite nuk mund të ndodhte magjia, ndërsa u ndal te sfida e këtij sistemi përballë pandemisë.

“Kam dëgjuar një miks akuza shpifjesh. Nuk e di pse sa herë ju flisni dhe i mëshoni të pavërtetave kënaqeni me historinë e viktimave. Sa herë përmendni viktima ju qesh fytyra. Edhe ju e dini shumë mirë që i keni shifra të sajuara.

Ka reaguar spitali. Kur flitet me transparencë flitet me transparencë me fakte. Dua t’i referohem reagimit të mjekëve për kritikat që u është bërë në këtë letër të hapur. Nëse ju i lexoni këto reagime do gjeni elementët më të mirë shkencorë teknikë. Nëse 30 vite nuk ishte investuar në shëndetësi për 8 vite nuk ndodhte magjia. Fakti që nuk u gjunjëzuam nga pandemia do të thotë se disa puna i kemi bërë mirë.

Jam e bindur që qytetarët dinë të vlerësojnë dhe të bëjnë krahasime. Si sot ofrohet shërbimi shëndetësor. Ata që e kanë në dorë për ta ndryshuar janë ata që kanë marrë besimin me votë për ta ndryshuar”, deklaroi Manastirliu.