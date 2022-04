“Aeroport me standarte të New York-ut”, Behgjet Pacolli premton një vepër të përkryer në Vlorë

Kryeministri Rama ka qenë për inspektim në punimet që po bëhen në Aeroportin e Vlorës, bashkë me Behgjet Pacollin që ka marrë përsipër ndërtimin e kësaj vepre. Gjatë bisedës, Pacolli ka thënë se ndërtesat që po ndërton kompania e tij janë 38 mijë metra katrorë dhe se në pikun e punimeve do të angazhohen 600 apo 700 punëtorë njëherësh.





“Pjesa më e vështirë është pista, që është edhe zemra e aeroportit” ka thënë Pacolli, i cili premtoi një vepër “të përkryer” duke marrë edhe disa vlerësime nga Rama.

Pacolli: Hiqni çdo dyshim, çdo dyshim që keni! Aeroporti do të jetë i përkryer me standartet më të larta, me standartet si të aeroportit të New Yorkut!

Rama: O bac! Ke ndërty gjysmën e Kazakistanit ti e nuk e di ç’ke bërë andej. Atje do thonë “ka qenë një shqiptar që erdhi bëri këtë këtu”. Kurse këtu do thonë “Erdhi Behgjet Pacolli nga Prishtina që bëri aeroport”