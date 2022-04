E PLOTË/ Nga kantieri i Aeroportit të Vlorës, te fabrika e fabrika e peshkut në Dukat! “Turi” i Ramës në Vlorë, mesazhet

Kryeministri Edi Rama ka ndërmarrë këtë të premte një tur inspektimesh në Vlorë. Ai e ka nisur me Aeroportin Ndërkombëtar të qytetit bregdetar, më pas ka vijuar me kantierin e Parkut të Shtëpisë së Pavarësisë, kantierin e Rilindjes së lagjes Kume, pikën e tregtimit të produkteve bujqësore në Tragjas dhe fabrikën e përpunimit të peshkut në Dukat.





Gjatë vizitës në lagjen Kumë, ai nuk i kurseu kritikat duke thënë se nuk duhen lënë dalje nga trotuari në çdo segment pasi mund të kthehen në burim aksidenti. Ai thumboi edhe kryetarin e Bashkisë Dritan Leli, duke e cilësuar atë si ish kryetar.

“Si ka mundësi më aman. Mos i pranoni këta pse i pranoni. Kjo ka dalë kryevepër se ishte çmenduri. Por, shikoje. Kjo nuk është punë e firmës. Kjo është punë e ish kryetarit të Bashkisë. Nuk ekziston në asnjë vend ajo. Ajo është jashtë normave të sigurisë. Këta të tjerët e kanë bërë komplet për të futur autobusin”, u shpreh Rama.

Rama në Vlorë në kantierin e Parkut të Shtëpisë së Pavarësisë

Kryeministri Edi Rama ishte sot me ministren e Infrastrukturës Belinda Balluku në kantierin e Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës. Sipas Ramës, kjo është “vepra që do të transformojë më tej industrinë e turizmit dhe do të rrisë ndjeshëm ekonominë e punësimin”.

Nga ana e saj, Ministrja Balluku theksoi se “synimi ynë është ta përfundojmë brenda këtij viti shtratin e pistës”. “Kontrata për dorëzimin është prill 2024 besojmë që koncensionari me ritmet që po punon sot jemi besimplotë që do ta kapë afatin. Kjo do jetë pista më e gjatë në Shqipëri, aeroporti i vetëm që akomodon dhe fluturimet transoqeanike”, tha ministrja.

Rama në Vlorë në kantierin e lagjes Kume

Gjatë vizitës së tij në Vlorë ku u njoh me ecurinë e disa projekteve në qytet, Kryeministri Rama u ndal edhe në lagjen Kume, ku punimet për transformimin e saj kanë hyrë në fazën përfundimtare.

“Kemi mbaruar infrastrukturën nëntokësore, ujërat e zeza, ndriçimin dhe vazhdojmë me shtresat asfaltike”, – tha supervizori i projektit. Kryeministri Rama nga ana e tij vlerësoi punimet e bëra në lagjen Kume teksa tha se “kjo ka dalë kryevepër, se ishte një çmenduri”.

Rama në Tragjas, Vlorë në pikën e grumbullimit, përpunimit dhe tregtimit të produkteve bujqësore

Kryeministri Rama bashkë me ministren e Bujqësisë Frida Krifca u ndalën në Tragjas të Vlorës, ku nga programi IPARD II, do të ndërtohet dhe një pikë grumbullimi për punimin dhe tregëtimin e produkteve bujqësore.

“Herberti, i kthyer nga emigrimi, punonte në Itali dhe në Spanjë në shërbimet “food service”, vjen në Tragjas dhe investon në zonë me serën e tij. Këtu ka një hapësirë që do të shndërrohet në një qendër grumbullimi dhe përpunimi. Është kontraktuar nga programi IPARD për të gjithë investimin e do t’i shërbejë pastaj dhe prodhimit të vetë në serë dhe të tjerëve”, – u shpreh ministrja Krifca.

Rama në Dukat, Vlorë në fabrikën e përpunimit të peshkut

Kryeministri Rama i shoqëruara nga ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Frida Krifca, ishin në pikën e grumbullimit të peshkut në Dukat, për të parë nga afër investimin..