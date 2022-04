Ish-balerina: Albi Nako më ngacmoi seksualisht, më tha: Dua ta bëj me ty, të bëhesh si Klaudia Pepa!

Marinela Hysa, ish konkurentja e Love Story ka rrëfyer një episod për të cilin akuzon Albi Nakon për ngacmim seksual. Gjatë një interviste në Tv Ora ajo zbuloi se në moshën 24 vjeçare Albi Nako e ka ngacmuar seksualisht madje edhe kur ishte i martuar asokohe me Klaudia Pepën.

“Mendoj që ka ardhur “karma i’ts a bitch” pra ka ardhur momenti “karma is back” Ka ardhur një moment që unë duhet të them disa të vërteta për karrierën time sepse unë jam një artiste e lindur të themi dhe nuk t’i bëj qejfin vetes, por unë kam talent dhe në moshën 24 vjeç unë kam qenë në kulmin tim në Elbasan ku kam patur një studio dance, kam pasur mbi 500 klientë aty në muaj dhe Albi Nako më propozoi që unë të bëhesha pjesë e “Dance With Me” dhe viti i parë ishte mirë…

Ok merrja pagën, pastaj pas një viti nuk po merrja as pagë më aty, as nuk po më fuste me kontratë, po më mashtronte me pak fjalë, me mashtrimet e Albi Nakos dhe ajo që dua të them për Albi Nakon që është shumë e vërtetë është se më ngacmonte seksualisht pa fund dhe më bullizonte shumë dhe unë dua t’i them “Ja ku jam tani”

Më thoshtë dua t’a bëj me ty që ti të bëhesh Star si Klaudia Pepa. Dua të fejohesh me mua, pa u ndarë nga Klaudia Pepa akoma, e kishte akoma atë dhe unë ika pastaj!” ka thënë Marinela.