Minutë pas minute/ Detajet nga takimet e zyrtares së lartë amerikane, Karen Donfred në Tiranë

Ndihmës Sekretarja e Çështjeve Evropiane dhe Euroaziatike, Karen Donfried mbërriti në Shqipëri në kuadër të një turi që po zhvillon në Ballkan. Vizita ndodh në një moment kur zhvillimet e brendshme politike të Tiranës ndërthuren me një situatë të komplikuar në rajon për shkak të luftës në Ukrainë dhe ndikimit rus në Ballkanin Perëndimor.





Donfred shoqërohet edhe nga i dërguari i SHBA, për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar dhe ambasadorja Yuri Kim. Pavarësisht se qëllimi kryesor i Donfred konsiderohet të jetë përforcim i mesazhit se i gjithë rajoni mbetet nën vëmendjen e amerikanëve, sërish vizita në Tiranë mbart specifikat e veta. Më poshtë mund të lexoni një kronologji të takimeve dhe mesazheve kryesore.

11:58- Rama pas takimit me Karen Donfred: SHBA, mbështetje të plotë për Ballkanin e Hapur!

Kryeministri Rama ka publikuar detaje dhe foto nga takimi i sotëm me Ndihmës/Sekretaren Amerikane të Shtetit për Evropën dhe Euro-Azinë, Karen Donfried, në ambientet e Kryeministrisë.

Sipas Ramës, në këtë takim u diskutua për ecurinë pozitive të reformave, forcimin e drejtësisë, investimet strategjike në energji, veton e Bullgarisë ndaj Maqedonisë së Veriut, situatën në rajon, si edhe për mbështetjen e plotë që Shtetet e Bashkuara i japin Ballkanit të Hapur.

Postimi i Ramës në Facebook: Kryeministria – Me Ndihmës/Sekretaren Amerikane të Shtetit për Evropën dhe Euro-Azinë, Karen Donfried. Diskutuam gjerësisht për ecurinë pozitive të reformave, forcimin e drejtësisë, investimet strategjike në energji, veton e Bullgarisë ndaj Maqedonisë së Veriut, situatën në rajon, si edhe për mbështetjen e plotë që Shtetet e Bashkuara i japin Ballkanit të Hapur. Konsideratat e Ndihmës/Sekretares për rolin e Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit dhe në rajonin tonë ishin mbresëlënëse.

11:56- Alibeaj takohet me zyrtaren e DASH, zbardh diskutimet: Mora mbështetjen e zonjës dhe të DASH për një opozite pro amerikane

Enkelejd Alibeaj ka zbardhur takimi me zyrtaren e lartë të DASH. Sipas tij në diskutim është folur për cështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me zgjedhjet, luftën kundër krimit dhe korrupsionit, por edhe shtetin e së drejtës.

Alibeaj po ashtu tha se gjate diskutimit nga zyrtarja e larte e DASH mori garanci per nje opozite demokratike dhe pro amerikane.

“Pata kënaqësinë që të prisja zyrtaren e DASH. Diskutuam dhe folën për çështje të rëndësishme që Shqipëria është duke përballur. Çështje që lidhen me zgjedhjet, krimin e organizuar, shtetin e së drejtës. Po kështu edhe çështje të rëndësishme si ajo e luftës kundër korrupsionit.

Nuk mund të lija pa diskutuar marrëdhënien që PD ka pasur me SHBA. Me kënaqësi vura re dhe pashë mbështetjen që SHBA kanë me PD. Mora mbështetjen e zonjës dhe të DASH për mbështetjen e një opozitë të fortë dhe të qëndrueshëm, një opozite pro amerikane që sheh nga e ardhmja. Sfidat prekin të gjithë Shqipërinë. Ky është preokupimi i PD”, tha Alibeaj.

Ndërsa i pyetur nëse u përmend emri i Berishës në takim, Alibeaj tha: Ju më njihuni se në takime diplomatike thuhet për ato çështje që janë të rëndësishme.

11:00– Dalin fotot nga takimi me opozitën, tre deputetë të përzgjedhur nga PD

Përfaqësues të Partisë Demokratike të përzgjedhur për takimin me Karen Donfred, janë Enkelejd Alibeaj, Jorida Tabaku dhe Gazment Bardhi. Në takim ka qenë e pranishme edhe ambasadorja Yuri Kim dhe i dërguari për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar.

10:40- Takimi me përfaqësues të opozitës

Në axhendën e zyrtares së lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit është përcaktuar se ajo do të takohet dhe me përfaqësues të opozitës. Në axhendë ishte parashikuar që takimi të zhvillohej në ambjentet e Kryesisë së Kuvendit me kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Enkelejd Alibeaj.

10:32- Mbi 1 orë në Kryeministri/ Detajet nga takimi me Ramën

Ndihmës Sekretarja e Çështjeve Evropiane dhe Euroaziatike, Karen Donfried ka qëndruar për më shumë se një orë në takim me kryeministrin Edi Rama. Ky i fundit e ka pritur zyrtaren e lartë të DASH në zyrën e tij, ndërsa zhvilluan një diskutim që zgjati ekzaktësisht 1 orë e 20 minuta.

09:15- Nis takimi në Kryeministri i zyratares së lartë të SHBA-ve me Ramën!

Zyrtarja e Lartë e Departamentit të Shtetit Amerikan ka zhvilluar mëngejsin e sotëm një takim me Kryeministrin e vendit, Edi Rama. Në takim ndodhet e pranishme eedhe ambasadorja e SHBA-ve, Yuri Kim.

Të enjten; takimi me Komisionerin për Zgjerim Oliver Varhelyi

Donfried zhvilloi një takim edhe me Komisionerin për Zgjerimin, Oliver Varhelyi që mbërriti dje për një vizitë në Shqipëri.

“Ndihmës Sekretarja e Shtetit Karen Donfried dhe Komisioneri Evropian për Fqinjësinë dhe Zgjerimin, , Oliver Varhelyi u takuan për të diskutuar përparësinë e përbashkët të integrimit të të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. lufta në Ukrainë e ka bërë integrimin në BE edhe më urgjent. Të dyja palët rikonfirmuan mbështetjen e tyre të fortë për bisedimet e anëtarësimit në BE për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Gjithashtu rikonfirmuan përkushtimin e tyre për të punuar me partnerët shqiptarë për reformën në drejtësi dhe integrimin në BE”, u tha dje në njoftimin e ambasadës amerikane.