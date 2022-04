“Moska nuk kërcënon askënd me luftë bërthamore”/ Sergei Lavrov: Moldavët duhet të shqetësohen për të ardhmen e tyre

Rusia nuk e konsideron veten në luftë me NATO-n , tha sonte ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergei Lavrov, duke shtuar se një zhvillim i tillë do të rriste rrezikun e luftës bërthamore dhe nuk mund të lejohej, sipas Reuters, duke cituar RIA Novosti. Lavrov theksoi se Rusia nuk po kërcënon askënd me një luftë bërthamore, por ata që flasin për të “janë vendet perëndimore”.





Moska dhe Kievi tashmë mund të kishin bërë përparim të rëndësishëm në bisedimet e tyre të paqes, por Ukraina po ndryshon qëndrimin e saj sipas urdhrave nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania, tha ministri i jashtëm rus në një intervistë televizive. Bisedimet, tha ai, kanë ngecur mbi “dëshirën e Kievit për të luajtur lojëra gjatë gjithë kohës”.

Sipas Interfax , Lavrov tha gjithashtu se Moska nuk do të lejojë që “garancitë e sigurisë” që i ofrohen Ukrainës nga vendet perëndimore të zbatohen për Krimenë ose dy rajonet e shkëputura, Donetsk dhe Luhansk, të cilat i ka njohur si Rusi të pavarur.

Lavrov përsëriti se çdo dërgesë e armëve të huaja në Ukrainë konsiderohet një objektiv legjitim për Rusinë. Duke iu referuar “sulmeve ukrainase në territorin rus”, ai tha se ato tregojnë se objektivat e “operacionit special” të Moskës në Ukrainë (siç e quan ai luftën) duhet të arrihet sa më shpejt. Sa i përket Moldavisë, ministri rus tha se moldavët duhet të shqetësohen për të ardhmen e tyre sepse po tërhiqen në NATO.

Sa i përket furnizimit me gaz, Lavrov tha se “shumica” e partnerëve kryesorë të Rusisë kishin rënë dakord të përdorin metodën e pagesës të propozuar nga Rusia.