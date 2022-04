Sarandë, nxënësit i gjendet thikë në çantë! Shoqërohet në polici dhe procedohet 17-vjeçari (FOTO)

Një send i paligjshëm i është gjetur të premten një nxënësi të një prej shkollave të mesme të qytetit të Sarandës. Konkretisht, bëhet fjalë për një thikë, që është konstatuar në çantën e librave të një nxënësi 17-vjeçar.





Pas gjetjes së sendit të palejuar, nxënësi është shoqëruar në ambientet e Policisë, së bashku me psikologun, drejtorin e shkollës dhe prindërit e tij, ndërsa po kryen veprimet për procedimin e tij në gjendje të lirë.

Ndërkohë, sipas pamjeve të siguruara nga Policia e Shtetit, duket se nxënësve u janë gjetur edhe sende të tjera që nuk lejohen në shkolla, si paketa me cigare, çakmakë dhe një cigare elektronike.

Njoftimi i policisë:

Sarandë

Në zbatim të masave për rritjen e sigurisë në shkolla, me qëllim krijimin e një ambienti sa më të sigurt, për zhvillimin e një procesi mësimor sa më të qetë dhe për parandalimin e konflikteve shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarandë, në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore, bazuar në informacionet e grumbulluara për nxënës që mund të mbajnë armë të ftohta me vete, kanë ushtruar kontroll në një prej shkollave të mesme të qytetit të Sarandës.

Gjatë kontrollit të përbashkët të ushtruar në këtë shkollë, është gjetur një armë e ftohtë (thikë), të cilën një nxënës 17 vjeç e mbante në çantën e librave.

Nxënësi është shoqëruar në ambientet e Policisë, së bashku me psikologun, drejtorin e shkollës dhe prindërit e tij. Nën drejtimin e Prokurorisë po kryen veprimet për procedimin e tij, në gjendje të lirë.

Policia edhe një herë shpreh gadishmërinë për të bashkëpunuar me institucionet arsimore, Qeverinë e Nxënësve, Bordin e Prindërve, Oficerët e Sigurisë dhe psikologët, me qëllim që në ambientet e shkollës të ketë siguri për jetën e nxënësve dhe për të zhvilluar një proces mësimor sa më të qetë.