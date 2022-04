Sportelet zëvendësohen me call center-a/ Ministrja e Financave tregon si do veprohet me ata që nuk dinë të përdorin e-Albanian

Duke nisur nga data 1 maj në zyrat e shtetit nuk do të ketë më sportele, por call center-a. Ministrja e Financave, Delina Ibrahimaj u shpreh pas mbledhjes se qeverisë se këto call center-a do të jenë në dizpozicion të atyre kategorive që nuk kanë akses dixhital në e-albania.

Sipas ministres në shërbim të çdo institucioni përveç call center-ave do të jetë edhe bashkëqeverisja me qëllim që qytetarëve mos t’i mungojë asnjë sherbim.

Pyetje: Si do veprohet me të moshuarit që nuk kanë akses për shërbimet dixhitale?

Delina Ibrahimaj: Ka qenë një nga shqetësimet tona kryesore, duke qenë se mosha e tretë, por edhe kategori të tjera që nuk janë të njohura me shërbimet dixhitale mund të kenë problematike ta ngjashme. Çdo institucion do të ketë në dispozicion call center-a edhe bashkëqeverisja do angazhohet në këtë shërbim me qëllim që të japim shërbimin dhe të mos ketë probleme në marrjen e shërbimeve. Do të jemi në gatishmëri të plota për të ofruar shërbimet e kërkuara.