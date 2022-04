Trafikim klandestinësh, përfshirje në prostitucion, abuzim me të mitur! Çfarë po ndodh në radhët e Policisë ?

“Abuzimi me detyrën”, por jo vetëm duket se është shndërruar në një fenomen shqetësues në radhët e administratës shtetërore në vendin tonë. Specifikisht, këtë të premte njësia kundër trafiqeve në Gjirokastër ka vënë në pranga një gardist teksa transportonte klandestinë të ardhur nga Greqia përmes kufirit të gjelbër.





Burimet bëjnë me dije për Gazetën Shqiptare se ngjarja ka ndodhur para 2 orësh kur Antitrafiku në Gjjrokastër dhe AMP vunë në pranga ish-punonjësin e SHÇBA-së, momentalisht punonjës i Gardës së Republikës me iniciale I.Q. 41 vjec.

Gjithashtu, mësohet se gardisti kishte mbushur një furgon plot me klandestinë, me destinacion drejt Tiranës.

Menjëherë, gardisti u prangos për trafik klandestinësh me qëllim fitimin. Nisur nga shkeljet e tij, duket se ai do të gjykohet për veprat penale të “Abuzimit me detyrën” dhe “Ndihma në kalimin e paligjshëm të kufirit.

Pezullohen nga detyra inspektorja dhe nën komisari për prostitucion dhe abuzim

Më 25 dhjetor të vitit 2921, Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat ka pezulluar nga detyra dy inspektorë të policisë në Tiranë pasi kanë shpërdoruar detyrën.

Sipas njoftimit, është pezulluar nga detyra N/Komisari me inicialet F.M., 29 vjeç, me detyrë Specialist në Seksionin e Hetimit të Aksidenteve Rrugore në Komisariatin e Policisë të Qarkullimit Rrugor Tiranë. 29-vjeçari është pezulluar pasi dyshohej se ai ndryshonte përgjegjësitë e palëve në rast hetimi aksidentesh.

Po ashtu, është pezulluar nga detyra inspektorja me inicialet O.K., 27 vjeçe, me detyrë Operatore e Kamerave në Sektorin e Sallës së Komandimit në D.V.P. Inspektorja është pezulluar pasi në lokalin e vjehrrës së kolegut të saj, ushtrohej prostitucion, por oficerja informonte 53-vjeçaren që e kishte në pronësi biznesin për aksionet që organizonte Policia.

Gruaja me inicialet S.K, 53 vjeçe, pronarja e biznesit ku ushtrohej prostitucion u vu nën hetim nga policia. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e saj në qytetin e Memaliajt, u gjetën, 2 armë gjahu gjysëmautomatike dhe një sasi fishekësh, që mbaheshin pa leje.

Dy të pezulluarit nga detyra do të akuzohen për “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” dhe “Ushtrim i prostitucionit”.

Arrestohet efektivi i njësisë FAST Albania për “Mashtrim”

Në nëntor të vitit që lamë pas, Strukturat hetimore të DVP Elbasan, ato operacionale të DPPSH në bashkëpunim me Sektorin e Hetimit në Drejtorinë Rajonale të SHÇBA Elbasan-Korçë kanë arrestuar në flagrancë punonjësin e policisë, S.F., me detyrë N/Specialist në Njësinë FAST Albania në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Arrestimi i 26-vjeçarit u krye pasi në shpërdorim të detyrës si punonjës i Policisë së Shtetit, ka mashtruar një shtetas nga Elbasani.

Ai ka paraqitur gjithashtu të dhëna të rreme para Oficerit të Policisë Gjyqësore. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan një armë zjarri pistoletë e markës e dy aparate celularë.

Më pas, ai u shoqërua në komisariatin e Elbasanit, si i dyshuar për kryerjen e veprave penale “Mashtrim” i mbetur në tentativë, “Shpërdorim i detyrës”, “Kallëzim i rremë”.

Tentoi të abuzonte me të miturën, arrestohet efektivi i policisë

Në maj të vitit 2021, një efektiv policie është ndaluar nga Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, pasi ka tentuar të përdhunojë një vajzë të mitur në Lezhë.

Ngjarja e rëndë ka ndodhur në datën 29 prill, ku sipas hetimeve të SHÇBA, polici 62-vjeçar Kol Kola ka mashtruar vajzën e mitur duke e shoqëruar fillimisht në komisariat dhe më pas në një banesë që ishte në përdorim prej tij.

Policia bëri me dije se vajza është ngacmuar seksualisht, por fatmirësisht ka arritur të largohet nga banesa duke i shpëtuar abuzimit seksual.

Kërcënoi me armë pronarin e një lokali në Tiranë, arrestohet efektivi i Gardës

Më 15 shkurt të këtij viti, Policia e Tiranës ka arrestuar inspektorin e Gardës së Republikës, D. K., 44 vjeç. Ai dyshohej për kryerjen e veprave penale “shpërdorim i detyrës dhe kanosja”.

Sipas njoftimit të SHÇBA, punonjësi i gardës është konfliktuar fizikisht për motive të dobëta me klientët dhe pronarin e një lokali në rrugën “Elez Isufi” në Tiranë dhe më pas i ka kërcënuar ato me armën e shërbimit.

Ka qenë ndërhyrja e klientëve dhe e pronarit të lokalit ajo që ka parandaluar një tragjedi, pasi kanë mundur që të neutralizojnë inspektorin.

“…, më datë 15.02.2022, ora 17:30, Drejtoria Rajonale e AMP-së Tiranë arrestoi në flagrancë punonjësin e Gardës së Republikës, Inspektor D. K., 44 vjeç, me detyrë Trupë Shërbimi, i dyshuar për kryerjen e veprave penale të “Shpërdorimit të detyrës” dhe “Kanosja”, parashikuar nga nenet 248 dhe 84 të Kodit Penal”, njoftoi SHÇBA.

Arrestohet efektivi i FNSH në Tiranë për plagosje të rëndë me dashje

Një efektiv i FNSH në Tiranë është arrestuar në SHÇBA për plagosje të rëndë me dashje, në fund të gushtit të vitit 2021.

Sipas informacionit zyrtar, më 26 gusht, inspektori me detyrë trupë operacionale në repartin e FNSH, Sajmir Halilaj është konfliktuar me dy persona, një prej të cilëve 15 vjeç.

Ai i ka intimiduar me uniformën e Policisë dhe i ka dhunuar më pas, teksa 15-vjeçarit i la edhe frakturë në krah.