Vizita në Shqipëri e Donfried dhe takimet në Tiranë me figurat politike, DASH: SHBA do vazhdojnë luftën kundër korrupsionit

Ndihmës Sekretarja e Çështjeve Evropiane dhe Euroaziatike, Karen Donfried mbërriti në Shqipëri në kuadër të një turi që po zhvillon në Ballkan. Vizita e saj konstatoi me një takim me kreun e qeverisë në praninë e ambasadores së SHBA-ve Yuri Kim dhe të dërguarit Gabirel Escobar. Në vijmësi të takimit me Kryeministrin, Donfired takoi edhe deputetë nga Partia Demokratike.







Pas këtyre vizitave ka ardhur një raportim nga Departamenti Amerikan i Shtetit në të cilin flitet mbi takimet e zyrtares së lartë të shtetit dhe për çfarë u bisedua.