Zgjedhja e Presidentit të ri, Kuvendi nxjerr urdhrin për mbajtjen e Konferencës së Kryetarëve! Zbardhet shkresa e Taulant Ballës

Kryetarja e Kuvendit, Lindita Nikolla ka nxjerrë urdhrin për mbajtjen e Konferencës së Kryetarëve në datën 4 maj në orën 12:30.





Referuar urdhrit të lëshuar nga Kryetarja e Kuvendit, në orën 12:30 ditën e mërkurë të javës së ardhshme do të nisin procedurat për zgjedhjen e Presidentit të Republikës.

Do të përcaktohet data e raundit të parë të votimit. Do të ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm me mbështetjen e burimeve njerëzore dhe logjistikës për zhvillimin e mbledhjes në Kryesinë e Kuvendit.

Ndërkohë Kuvendi ka publikuar edhe shkresën e kryetarit të grupit parlamentar të PS, Taulant Balla, ku thuhet se procedurat për zgjedhjen e Presidentit duhet të fillojnë jo më vonë se data 24 maj.

“Duke patur në vëmendje afatet maksimale për çdo raund votimi të përcaktuara në pikën 2 të nenit 86 të Kushtetutës së Republikës dhe pikës 3 të nenit 109 të Rregullores së Kuvendit si dhe numrin maksimal të këtyre raundeve (pesë) sipas pikave 3 dhe 4 të nenit 86 të Kushtetutës dhe pikës 3 të nenit 109 të Rregullores së Kuvendit, ju parashtroj kërkesën që Kuvendi i Shqipërisë të fillojë procedurat se zgjedhjes së Presidentit më datën 4 maj 2022”, thuhet në shkresën e Ballës.

Bazuar në Kushtetutën e Shqipërisë, Balla propozon që raundi i parë i votimit për zgjedhjen e Presidentit të ri të zhvillohet në një seancë plenare të posaçme, e cila të mbahet në datën 10 maj.

Taulant Balla do të ulet me Enkelejd Alibeajn, Fatmir Mediun dhe Mesila Dodën për negociatat për emrin e ri të Presidentit.