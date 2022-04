Zyrtarja e lartë e DASH në Tiranë/ Nis takimi në Kryeministri me Ramën. Pas tij, takohet me Alibeajn, Tabakun dhe Bardhin

Zyrtarja e lartë e DASH, Karen Donfried e cila mbërriti dje në Tiranë, zhvillon sot një takim në Kryeministri me kreun e qeverisë Edi Rama. Në këtë takim ndodhet e pranishme dhe ambasadorja amerikane në Tiranë Yuri Kim.





Ndihmës-Sekretarja amerikane e Shtetit për Evropën dhe Euroazinë, Donfried do të takohet sot gjithashtu dhe me kreun e grupit parlamentar të PD, Enkelejd Alibeajn të cilin Shtetet e Bashkuara e njohin si kryetar të Partisë Demokratike. Po ashtu, ajo do të zhvillojë një takim edhe me Gazmend Bardhin dhe Jorida Tabakun.

Ditën e djeshme, Donfried zhvilloi një takim me Komisionerin për Zgjerimin, Oliver Varhelyi që mbërriti po dje në një vizitë në Shqipëri. Në takim u shoqërua nga Gabriel Escobar, i dërguari i SHBA për Ballkanin Perëndimor dhe ambasadorja Yuri Kim.