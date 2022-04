20 VITE MË PARË/ Gazeta Shqiptare: “Hajdari u vra për hakmarrje”, Ndryshon akuza për 5 të pandehurit e vrasjes së Azemit

30 Prill 2002 – Çfarë shkruante “Gazeta Shqiptare” dy dekada më parë





Dyshimi se deputeti tropojan, mund të kishte gisht në vrasjen e vëllait të tij, ishte konsoliduar tek Fatmir Haklaj duke marrë formën e një vendimi për eliminimin e Hajdarit

Vendimi/ Gjykata shpall verdiktin. Hedh poshtë motivin politik të ngritur nga prokuroria.

“Hajdari u vra për hakmarrje”

Ndryshon akuza për 5 të pandehurit e vrasjes së Azemit

“Hakmarrja” vrau deputetin Azem Hajdari. Kryetari i trupit gjykues zbuloi motivin e “vërtetë” të vrasjes së liderit demokrat, Azem Hajdari, dhe për pasojë të vrasjes së truprojës së tij, Besim Çera dhe plagosjes së Zenel Nezës. Hidhet kështu poshtë motivi që kishte lexuar organi i hetimit, ai i vrasjes politike.

“Gjykata çmon se kemi të bëjmë me motivin e dobët të hakmarrjes. Kjo rezulton nga natyra e krimit, e cila është lidhur pazgjidhshmërisht me viktimën pjesëmarrës në vrasje, Fatmir Haklaj, me të cilin i pandehuri Jaho Mulosmani ka realizuar dhe organizuar vrasjen e deputetit përpara selisë së PD më 12 shtator të 1998”, thuhet në vendimin e djeshëm të trupit gjykues. Për Gjykatën, vrasja e vëllait të Fatmir Haklajt, Shkëlqim Haklaj, më 5 janar të 1998, është dhe fillesa e konfliktit me Hajdarin. Dyshimi se deputeti tropojan, mund të kishte gisht në vrasjen e vëllait të tij, ishte konsoliduar tek Fatmir Haklaj duke marrë formën e një vendimi për eliminimin e Hajdarit. Ka qenë ky shkaku që në krah të Fatmir Haklajt për të vrarë liderin, është vënë edhe ish-shefi i rendit të Komisariatit të Tropojës.

Jaho Mulosmani është shtyrë për të vrarë deputetin, nga lidhjet e ngushta shoqërore dhe miqësore me viktimën Fatmir Haklaj për të marrë hakun e këtij të fundit dhe jo për të vrarë Azem Hajdarin për shkak të detyrës së tij”, thuhet në vendim. Edhe dëshmia e kryeplakut të fisit Haklaj, Muharrem Haklaj, dhënë përpara Gjykatës, i ka krijuar bindjen trupit gjykues për të arritur në një konkluzion të tillë. Plaku Haklaj dëshmoi se 10 ditë përpara vrasjes, më 2 shtator të 1998, kishte bërë një bisedë me Azem Hajdarin në zyrën e këtij të fundit në selinë e Partisë Demokratike, për të sqaruar disa rrethana në lidhje me vrasjen e Shkëlqim Haklajt. Por sipas dëshmitarit Haklaj, Azem Hajdari, kishte deklaruar se nuk kishte dorë në vrasjen e djalit të tij.

“Edhe sikur të pranohet se Fatmir Haklaj për vrasjen e Azem Hajdarit të jetë nisur nga fakti që më datën 25 shkurt të 1998 nga tribuna e Parlamentit deputeti e ka cilësuar Fatmir Haklajn se duhet ndjekur penalisht, motivet kanë pamje tjetër”, thuhet në vendim. Sipas gjyqtarit Micko, motivi i vërtetë i vrasjes sqarohet nëse do i referohen të gjitha provave në tërësi, por dhe vetë konkluzioneve të akuzës.

Me përcaktimin e motivit të vrasjes së deputetit, atë të “hakmarrjes”, gjykata ka vendosur të ndryshojë dhe cilësimin e kualifikimit të veprës. “Deputeti Azem Hajdari nuk është vrarë për shkak të cilësive të tij si deputet, neni 79/c i Kodit Penal, për të cilën janë ulur në bankën e të akuzuarve 5 të pandehur. Si rrjedhojë Jaho Mulosmani, Ismet dhe Izet Haxhia duhet të përgjigjen për vrasjen për shkak të motiveve të dobëta të parashikuara në nenin 78/2 të Kodit Penal.

Anëtarët e trupit gjykues flasin pas vendimit

Gjykatësi Micko: Jam i qetë

Kryetari i trupit gjykues, Arben Micko, duket se nuk ka pasur asnjë kontradiktë, dyshim në dhënien e vendimit, as brenda vetes, dhe as mes kolegëve të trupit gjykues. “Ndihem i qetë”, komenton shkurt Micko menjëherë pasi ka lexuar vendimin. Në fillim të seancës tek të pranishmit në sallën e gjyqit, Micko krijoi idenë e një situate jo shumë normale, mesa duket e krijuar nga mungesa e dy të pandehurve. Madje, pati zëra se mungesa e Haxhiajve, do të bëhej shkak për shtyrjen e leximit të vendimit. Ndërsa dy kolegët e tij, duket se kanë pasur një pozicion paksa më të favorshëm, si ndihmës. Mesa duket ky pozicion i lejon ata që këtë dosje e konsiderojnë si gjithë të tjerat. “Ishte një proces si gjithë të tjerët, barra më e rëndë i takonte kryetarit të trupit gjykues, ndërsa ne kemi vetëm detyrën të firmosim”, thotë Ilir Mustafaj.