Beatrix apo Bora? Donaldi tregon se kush puth më mirë

Aktori i njohur Donald Veshaj ka qenë në qendër të vëmendjes muajt e fundit.





Fillimisht me takimin me Bora Zemanin kur ishte në Big Brother VIP e më pas me romancën që nisi me Beatrix Ramosaj. Kur doli nga shtëpia e famshme, i dha fund me këtë të fundit dhe pak kohë më pas, konfirmoi se po përpiqej të rikthehej me moderatoren.

Dje në puntatën e parë të emisionit të tij, gjatë lojës që po bënin, Donaldi i është përgjigjur disa pyetjeve pikante.