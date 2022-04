Edhe pse i dorëhequr, Basha vijon turin e takimeve me simpatizantët e tij/ Ndalesa e sotme në Delvinë (FOTO)

Ish-Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka qenë sot mes demokratëve të Delvinës. Këtë e bën publike në faqen e tij, kryetari i PD, Delvinë, Hari Imeri.





Basha shprehu gadishmërinë e tij të plotë për ta mbështetur Delvinën me të gjithë potencialin e tij, në të gjitha sfidat me të cilat përballet ky qytet me vlera dhe histori.

“Dhe një nga këto sfida është Reforma Territoriale”, ka thënë Basha.