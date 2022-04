“Jemi njerëz të Kanunit” Fjala e Evi Kokalarit merr duartrokitje në Kuvendin e PD-së

Evi Kokalari, aktivistja mbështetëse e paepur e Sali Berishës ka folur në Kuvendin e PD-së për shpalljen non grata të Sali Berishës duke fajësuar për këtë Xhorxh Sorosin.





Kokalari tha se shqiptarët janë njerëz të besës dhe të Kanunit, ndaj nuk mund të pranojnë ndërhyrjet nga jashtë.

“Më vjen turp si ishte katandisur Partia Demokratike gjatë viteve të kaluara” tha Kokalari e cila tha se në të ardhmen nuk do të ishte as pjesë e Këshillit Kombëtar as e Kryesisë në të ardhmen sepse ajo ishte një electron i lirë. “Nëse nuk tërhiqni intelektualë, si nga Shqipëria ashtu edhe nga diaspora, ne nuk do të shohim asnjëherë rezultate në këtë vend” tha Kokalari.