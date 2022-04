“A kishe kalu një natë me Borën”/ Ish-konkurentët e Përputhen përfshijnë në bisedë edhe moderatoren (VIDEO)

Konkurrentët e emisionit të ‘’Për’puthen’’ janë mjaft aktivë në rrjetet sociale duke postuar foto apo video nga prapaskenat e programit ku shpesh përfishjnë edhe moderatoren e programit, Bora Zemanin.





Dy ish-konkurrentët e Për’puthen, Bledi Beqiri dhe Xhafer Thaqi zhvilluan së fundmi një video live në Tik-Tok, ku iu përgjgijën pyetjeve të ndjekësve. Bledi po lexonte komentet dhe reagimet e shikuesve të videos, ku lexoi një pyetje:

“Po më pyesin këtu, a e kishe kaluar një natë me Borën?”- ishte pyetja që drejtoi Bledi. “Jo zemra. Ashtu janë rrethanat, se kaloj.”- tha Xhaferri, dhe më pas dy ish-konkurrentët shpërhtyen në të qeshura. http://gazetashqiptare.al/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Video-2022-04-30-at-12.54.49-PM.mp4

Një tjetër rast i një postimi që kishte të bënte me moderatoren ishte nga Sami Berisha, i cili kur ishte ende pjesë e programit ka postuar një video nga takimi me Efin. Ata shfaqen mjaft të afërt dhe nuk kursejnë as puthjet ndaj njëri-tjetrit.

‘’ Me ca lule me një vend’’, ka shkruar ai mbi videon e postuar në ‘’InstaStory’’.

Pas kësaj, Berisha ka postuar një bisedë me një nga ndjekësit e tij ku ka ngatërruar Efin me moderatoren Bora Zemani. Ndjekësi është konfuzuar duke i shkruar se konkurrenti ka dal në takim me Borën.

‘’Thashë qe me Borën pasha krejt’’, shkruan ai.

Nga ana tjetër, konkurrenti i ka replikuar duke i shkruar se Efi është më e mirë se Zemani.

‘’ Hahahaha, më e mirë se Bora kjo’’, ka qenë përgjigja e Samiut.

Që kur Efi është bërë pjesë e programit të “Përputhen”, njerëzit e kanë krahasuar shpesh me Bora Zemanin për shkak të ngjashmërisë së frikshme që ka me moderatoren, por edhe me këngëtaren Elvana Gjata. Kujtojmë se gjatë programit kjo pyetje i është shtruar konkurrentes nga ndjekësit dhe ajo është përgjigjur se nuk ka asnjë lidhje gjaku me të dyja.