“Kuvendi i Riciklimit”/ Evi Kokalari i kthehet ashpër Gazment Bardhit: Pse nuk hap Log Cabine Albania, të prezantoj me kryetarin gay të…

Evi Kokalari është përplasur ashpër në rrjete sociale me deputetin e Partisë Demokratike Gazmend Bardhi.

Ka qenë fillimisht ky i fundit që përmes një statusi në facebook, ironizoi Kuvendin e thirrur nga Komisioni i Rithemelimit si “Kuvendi i Riciklimit”, në një përpjekje të tyre për çlirimin e Shtëpisë së Bardhë nga presidenti Biden.

Si përgjigje, Evi Kokalari shkruan me ironi se është e gatshme ta prezantoj me kryetarin gay, të republikanëve të “Log Cabin America”.

Postimi i Evi Kokalarit:

Hey Gaz Bardhi, ndërkohë që ne çlirojmë Shtëpinë e Bardhë, pse nuk hap “Log Cabin Albania”? E di për çfarë flas; ‘gay republicans’ dua të them. Jam gati të të prezantoj me kryetarin e Log Cabin America. E kam mik të mirë dhe është djal i përkryer. Call me.

Postimi i Gazment Bardhit në Twitter:

Nuk paskan patur qëllim “rithemelimin”, por RICIKLIMIN! Përpara në çlirimim e Shtëpisë së Bardhë nga Presidenti Biden.