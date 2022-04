“Mos e hiqni autobuzin mbi Lanë!” Piktori frymëzohet nga aksidenti në Tiranë

Piktori Helidon Haliti ka bërë një propozim interesant në profilin e tij në rrjetet sociale, lidhur me urbanin plot me pasagjerë që përfundoi në lumin Lanë mbrëmjen e të premtes.





Në postimin e tij, Haliti propozon që urbani të lihet aty ku ka rënë, pasi në këndvështrimin e tij si artist, “do të ishte një nga instalacionet më të bukur në botë me autor popullin”.

POSTIMI I PLOTE

Pa dashur te prek askend dhe kerkoj ndjese per kete por e kam krejt artistik propozimin….Une kete e lija aty si ISTALACION ARTI dhe do ishte nga istalacionet me te bukur ne bote me autor ”POPULLIN” ju lutem pranoni propozimin tim dhe mos e hiqni, une nuk jam ANRI SALA qe te me degjoni por duhet te degjohem……