Nga Zlatan Ibrahimovic e Haaland, te Donnarumma e Pogba/ Cilët janë ‘yjet’ e futbollit që menaxhonte Mino Raiola!

Mino Raiola, që u nda sot nga jeta, ishte një nga menaxherët më të famshëm të futbollit të të gjitha kohërave. Kjo për faktin se ai ka menaxhuar yjet e futbollit botëror.

Shtrirja e futbollistëve nën menaxhimin e tij shkon në shumë klube prestigjoze, nga Milan, Juventus, Inter e Roma, deri te Manchester United, PSG e shumë klube të tjera.

Mjafton të përmendim këta emra për të kuptuar perandorinë e Raiolas: Haaland, Donnarumma, Kluivert, Pellegrini, Pogba, Pinamonti, Lozano, Ibrahimovic, Matuidi, Manolas, Balotelli, Romagnoli, De Vrij, Bonaventura, Verratti, De Ligt, Mkhitaryan, Dumfries, Kean.

Këta janë vetëm ajka që menaxhonte Raiola, pasi kompania e tij numëron mbi 1 mijë futbollistë të të gjitha niveleve, duke nisur nga të rinjtë, për të përfunduar edhe në kontinente të tjera.

Kujtojmë se, agjenti më i famshëm në botën e futbollit, që ndër vite ka kuruar interesat e futbollistëve më të njohur, ka humbur jetën ditën e sotme në moshën 54-vjeçare.

Lajmi është konfirmuar zyrtarisht edhe nga familjarët, teksa shkak i vdekjes duket se është bërë një kancer në mushkëri, për të cilin vetë Raiola pati rrëfyer se kurohet prej disa muajsh.

Nëpërmjet një postimi në faqen e agjentit në “Instagram”, familja e Raiolës ka konfirmuar lajmin e trishtë duke shkruar:

POSTIMI I PLOTË:

Me pikëllim të thellë ndajmë lajmin e ndarjes nga jeta të agjentit më të kujdesshëm dhe të mrekullueshëm të futbollit që ka qenë ndonjëherë. Mino luftoi deri në fund me të njëjtën forcë që vendosi në tavolinat e negociatave për të mbrojtur lojtarët. Si zakonisht, Mino na bëri krenarë dhe nuk e kuptoi kurrë. Mino preku kaq shumë jetë përmes punës së tij dhe shkroi një kapitull të ri në historinë e futbollit modern. Prania e tij do të mungojë përgjithmonë. Misioni i Minos për ta bërë futbollin një vend më të mirë për lojtarët do të vazhdojë me të njëjtin pasion. Falënderojmë të gjithë për mbështetjen e madhe të marrë në këto kohë të vështira dhe kërkojmë respekt për privatësinë e familjes dhe miqve në këtë moment pikëllimi. Familja Raiola.