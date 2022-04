Pas më shumë se 8 orësh përfundon Kuvendi i PD/ Kur fillon procesi i numërimit të votave për anëtarët e Këshillit

Pas më shumë se 8 orësh, ka përfunduar Kuvendi i Partisë Demokratike. Ndërkaq Komisioni Qendror i Numërimit të Kuvendit Kombëtar të PD ka bërë me dije se votimi për anëtarët e Këshillit ka përfunduar, por procesi i numërimit do të nisë në orën 20:30, për shkak se do të respektohet orari i iftarit.