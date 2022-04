Përplasja e trenit të pasagjerëve me kamionin në Mamurras, reagon policia: Kemi bërë testin e alkoolit për dy drejtuesit. Cili ishte shkak i përplasjes?

Treni i pasagjerëve nga Tirana në Shkodër u përplas rreth orës 13: 50 të kësaj të shtune me një kamion. Në lidhje me ngjarjen ka reaguar dhe policia e shtetit e cila bën me dije se si pasojë e aksidentit nuk ka pasur persona të dëmtuar, por vetëm dëme materiale.





Sipas uniformave blu shkak i aksidentit është bërë mosdhënia e përparësisë në lëvizje nga drejtuesi i kamionit, ndaj të cilit u morën masa administrative bazuar në Kodin Rrugor. Gjithashtu bëhet me dije se të dy drejtuesit e mjetit kanë dal negativ në testin e alkoolit.