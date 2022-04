Si të jeni aktiv nëse nuk ju pëlqen të ushtroheni

Nëse jeni xhelozë për sportistët, njihni ata që mund të vrapojnë maratonë ose të tolerojnë crossfit dhe që shkëlqejnë në çdo sport dhe nëse provojnë, atëherë po lexoni artikullin e duhur.





Sepse për të qenë i sinqertë shumica prej nesh nuk janë atletë dhe si fëmijë nuk kemi qenë kurrë të mirë në sport. Për shumë, stërvitja ishte dhe është ende një punë e përditshme. Regjistrohemi në palestër, shkojmë pak dhe më pas nuk mashtrojmë më. Por edhe nëse e urreni stërvitjen, ka mënyra për të qenë aktiv dhe i lumtur në të njëjtën kohë. Si do ta arrini këtë?

Para së gjithash, lëvizja nuk duhet të shoqërohet domosdoshmërisht me stërvitje, sepse është si të detyrosh veten të bësh një punë të përditshme që duhet të hiqet nga lista. Nëse e përdorni ushtrimin në mënyrë ndëshkuese, për të kompensuar faktin që keni ngrënë pak më shumë ose për të ngrënë pak më shumë, atëherë nuk do të jetë kurrë e këndshme për ju.

Pra, është e rëndësishme ta shihni stërvitjen si një mënyrë për të lëvizur trupin tuaj, dhe jo si diçka të detyruar. Domethënë të theksohet lëvizja me qëllim kënaqësie. Edhe pse stërvitja me siguri mund të përfshijë lëvizjen në një zonë ose palestër të caktuar, mund të përfshijë gjithashtu gjëra të tilla si ecja, kopshtaria, shtrirja, ecja e qenve, çiklizmi apo edhe pastrimi i shtëpisë. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin fizik dhe mendor, të gjitha lëvizjet kanë rëndësi. Trupi juaj nuk e di nëse jeni në palestër apo jo, nëse keni veshur rroba fitnesi apo jo, ai thjesht e di se jeni duke lëvizur.

Ndryshimi i mendimit tuaj për stërvitjen do t’ju ndihmojë të merrni aktivitete që ju pëlqejnë vërtet. Kur nuk ndjeni presion për të ushtruar, atëherë do të zbuloni se do të dëshironi të lëvizni edhe më shumë.

Për shembull, nëse ndaloni t’i thoni vetes se “duhet” të vraponi për një kohë të caktuar, mund të zbuloni se përfundoni duke shijuar vrapimin dhe se kjo ju bën të ndiheni mirë. Në fakt, nëse zhvilloni një marrëdhënie më intuitive dhe të shëndetshme me lëvizjen, atëherë do të bëheni më aktivë.

Si përfundim, lëvizja nuk duhet të jetë kurrë një detyrim, veçanërisht në një kohë kur shumë prej nesh ndihen të lodhur mendërisht. Në vend të kësaj duhet të na bëjë të ndihemi të bukur dhe të lumtur.