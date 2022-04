VIDEO/ Nuk ka qetësi në Ukrainë. Shpërthime të fuqishme në Odesa, rusët hedhin në erë aeroportin!

Tre shpërthime të forta u dëgjuan në qytetin port të Odesas në Ukrainë këtë të shtunë. Imazhet e shfaqura në rrjete sociale tregojnë tymin që ngrihet në horizont në jugperëndim të qytetit.

Menjëherë pas kësaj, kreu i qendrës së shtypit për forcat e mbrojtjes, njoftoi se pista e aeroportit të Odesas ishte dëmtuar si pasojë e sulmit me raketa dhe se përdorimi i mëtejshëm i saj ishte i pamundur.

Kujtojmë se hapësira ajrore e Ukrainës është mbyllur për fluturimet komerciale që nga data 24 shkurt, që shënoi dhe fillimin e agresionit rus.

#Odesa has been hit by missiles.

A lot of smoke and noise in the southern #Ukraine city right now.

Their airport has been destroyed and they can't use it.#Odessa #SaveUkraine #StopRussia pic.twitter.com/5Gu0TUxE54

