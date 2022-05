Çfarë po i ndodh Beatrix Ramosaj? Shfaqet në gjendje të rëndë psikologjike: Më ndihmoni!

Këngëtarja Beatrix Ramosaj duket se nuk e ka kaluar ende periudhën e vështirë të përballjes me realitetin jashtë shtëpisë së “Big Brother VIP”.

Në një Instastory, Beatrix ka kërkuar ndihmën e ndjekësve në rrjetet e saj sociale, për të ndarë me të këshilla për të kaluar gjendjen e vështirë që ajo po kalon.

“Hey miq virtal! Sot do të doja t’ju njihja pak më shumë! Përultësisht ju ftoj të ndani me mua historitë tuaja në përballje me bullimin dhe dhunën. Si e keni tejkaluar? Çfarë ju ka ndihmuar?! Shpresoj që kështu mund të frymëzojmë dhe ndihmojmë njëri-tjetrin! Pres me padurim t’ju lexoj, jam e bindur se kam shumë për mësuar! E tuaja, Trixa!,”-shkruan ajo në rrjetet e saj sociale.