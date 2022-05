Rusia po përgatit terrenin për marrjen e Moldavisë/ “The Times”: Tensionet po rriten, do të kërkojnë pretekst për të hyrë me 9 maj!

Rusia do të përpiqet të hapë një front të ri kundër Ukrainës nga Moldavia, sipas burimeve ushtarake ukrainase për ‘The Times’.





“Ne besojmë se Kremlini ka marrë tashmë vendimin për të sulmuar Moldavinë. Fati i Moldavisë është shumë vendimtar. Nëse rusët fillojnë të marrin kontrollin, ne do të jemi ushtarakisht një objektiv më i lehtë dhe kërcënimi për Ukrainën do të jetë ekzistencial”, tha burimi.

Tensionet tashmë po rriten në Transnistria , një rajon i shkëputur i Moldavisë, pas një serie shpërthimesh misterioze për të cilat fajësohen “terroristët”. Transnistria kufizohet me Ukrainën jugperëndimore dhe është nën kontrollin e zyrtarëve pro-rusë. Ajo u formua në vitin 1990 pasi Bashkimi Sovjetik u shpërbë dhe Moldavia mori një qëndrim pro-perëndimor.

Analistët perëndimorë besojnë se objektivi i Kremlinit mund të jetë krijimi i një ure tokësore nga Rusia përgjatë vijës bregdetare të Ukrainës në Transnistria, duke shkëputur Ukrainën nga Deti i Zi. Burimi ushtarak beson se Rusia mund të shkojë edhe më tej, duke u përpjekur të shfrytëzojë zhgënjimin me koston e jetesës në Moldavi dhe të përkeqësojë tensionet ekzistuese, me qëllimin përfundimtar për të marrë nën kontroll të gjithë vendin. Pretendimet nuk mund të verifikoheshin në mënyrë të pavarur.

Moldavia , një nga vendet më të varfra të Evropës, po përballet me një fluks të madh refugjatësh dhe pasojat ekonomike të luftës që ka ndaluar gati 15 për qind të eksporteve të saj. Ajo nuk është anëtare e aleancës së NATO-s, por kufizohet me Rumaninë, e cila është.

Burimi tha se inteligjenca ukrainase tregon aktivitetin në aeroportin kryesor në Tiraspol, kryeqyteti i Transnistrias, gjë që sugjeron se rusët po përgatiten për konflikt, me aeroplan transporti Ilyushin-76 dhe ndoshta helikopterë që do të fluturojnë. “Kjo do të thotë se ata po përgatiten një operacion uljeje ajrore dhe ka një probabilitet të lartë që trupat ajrore të dërgohen nga Krimea.”

Rreth 1,500 trupa ruse besohet të jenë tashmë në Transnistria, sipas zyrtarëve perëndimorë. Çdo trupë që do të fluturojë në aeroport do të duhet të kalojë hapësirën ajrore të Ukrainës, duke i vënë ato në rrezik nga sistemet e mbrojtjes ajrore të vendit.

Rusët pritet të krijojnë një “pretekst” për ndërhyrje në Moldavi që të përkojë me Paradën e Ditës së Fitores së Presidentit Putin më 9 maj, e cila feston humbjen ruse të nazistëve në Luftën e Dytë Botërore. Trazirat në Kishinau, kryeqyteti, mund të organizohen në të njëjtën kohë me një operacion ushtarak në Transnistria, tha burimi. “Tani është shumë e lehtë të krijosh një pretekst në Moldavi.”

Një raport nga Jack Watling dhe Nick Reynolds në Institutin Mbretëror të Shërbimeve të Bashkuara sugjeron se Shërbimi Federal i Sigurisë (FSB), agjencia kryesore e spiunazhit të Rusisë, po debaton duke u përpjekur të destabilizojë Moldavinë për të lidhur forcat ukrainase në kufirin jugor, për të kundërshtuar rritjen e pro- Ndjenja evropiane në vend. Kjo do t’i tregonte Perëndimit se mbështetja për Ukrainën rrezikon pasoja më të gjera, duke përfshirë edhe Ballkanin, shkruajnë ata.

Më 7 prill, qeveria moldave ndaloi shfaqjen e simboleve ushtarake ruse, një veprim i interpretuar në Moskë si një shenjë se ajo po lëvizte për të kundërshtuar ndikimin rus në vend.

Raporti thoshte se inteligjenca ukrainase kishte mësuar se gjeneralmajor Dmitry Milyutin, i Shërbimit të Pestë të FSB-së, po diskutonte organizimin e një lëvizjeje proteste në Moldavi që do të “përdorte qëllimisht simbolet e ndaluara në masë, duke inkurajuar autoritetet të gjobisin një numër të madh protestuesish të varfër. , dhe duke krijuar një bazë për akuzat se qeveria po shtypte shprehjen politike dhe fjalën e lirë”.

Krahas brigadave Transnistriane, forcat ruse në rajonin e shkëputur “paraqesin një kërcënim për qeverinë moldave në rast të destabilizimit politik të vendit”, thuhej në raport. Megjithatë, ai shtoi se pa një urë tokësore për në Moldavi përmes Ukrainës, rusët do të luftonin për të përforcuar ato njësi. Gjeneralmajor Rustam Minnekaev, zëvendëskomandanti i qarkut ushtarak qendror të Rusisë, tha në një fjalim më 22 prill se kontrolli i Ukrainës jugore do të siguronte “një rrugëdalje tjetër për në Transnistria”, ku ai pretendoi “ka edhe fakte të shtypjes së Rusisë. -popullata folëse”.

Sipas Moskës Times, Viktor Vodolatsky, një nënkryetar i komitetit të Dumës shtetërore, tha se autoritetet ruse mund të njohin pavarësinë e Transnistrisë në të ardhmen e afërt.

Disa ditë përpara pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt, Putin njoftoi se po njihte dy territore të shkëputura në Donbas si të pavarura; duke i hapur rrugën Moskës për të dërguar forca ushtarake në zonat separatiste me arsyetimin se po ndërhynte si aleate për t’i mbrojtur kundër Ukrainës.

“Nëse Rusia njeh pavarësinë e Transnistrisë, kjo do të kërcënonte drejtpërdrejt integritetin territorial të Moldavisë. Do të ishte skenari i Donbasit. Kjo do të thotë se ata do të ofrojnë ndihmë ushtarake, dhe kjo do të thotë se ata mund ta njohin atë si pjesë të Rusisë dhe kështu me radhë”, tha burimi ukrainas.

Rajoni raportoi një seri shpërthimesh në ditët e fundit që i quajti “sulme terroriste”, duke bërë që Kievi të akuzonte Moskën se kërkon të zgjerojë më tej luftën në Evropë.

Zyrtarët perëndimorë thanë më parë se rusëve u mungonte fuqia e zjarrit për të krijuar një urë tokësore përgjatë vijës bregdetare të Ukrainës deri në Transnistria dhe se kjo do të “zgjeronte sërish linjat ruse të furnizimit dhe aftësitë e tyre”. Kjo do të përfshijë gjithashtu Rusinë marrjen e qytetit të mbrojtur rëndë të Odesës. (BW)