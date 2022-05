“Rusia po tenton të na shfarosë por në fund…”/ Zelensky jep lajmin e madh: Evakuimi i civilëve nga Mariupoli vijon nesër!

Presidenti ukrainas, Volodomyr Zelensky ka deklaruar se evakuimet e civilëve nga Mariupoli do të vijojnë nesër nëse plotësohen të gjitha kushtet e nevojshme.

Sipas tij, për herë të parë gjatë ditës së sotme korridori humanitar për evakuimin e civilë filloi të funksionojë.

“Sot, për herë të parë në të gjitha ditët e luftës, ky korridor jetik filloi të funksionojë. Për herë të parë pati dy ditë armëpushim të vërtetë në këtë territor. Ne do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka për të evakuuar njerëzit tanë nga Azovstali dhe Mariupoli. Organizimi i korridoreve të tilla humanitare është një nga elementët e procesit të negociatave edhe pse shumë kompleks. Por sado e vështirë që ka qenë më shumë se 350 mijë njerëz u shpëtuan nga zonat e luftës. Sot, trupat ruse vazhduan të sulmojnë territorin e shtetit tonë. Objektivat që ata zgjedhin vërtetojnë edhe një herë se lufta kundër Ukrainës është një luftë shfarosëse.. Ata kishin në shënjestër magazinat e ndërmarrjeve bujqësore. Depoja e drithit u shkatërrua. Është bombarduar edhe magazina me plehra. Ata vazhduan me sulmet ndaj lagjeve të banuara në rajonin e Kharkiv, Donbas etj. Ata po grumbullojnë forca në jug të vendit në përpjekje për të sulmuar qytetet dhe komunitetet tona në rajonin e Dnipropetrovsk. Cili mund të jetë suksesi strategjik i Rusisë në këtë luftë? Sinqerisht, nuk e di. Jetët e shkatërruara të njerëzve dhe pronat e djegura ose të vjedhura nuk do t’i japin asgjë Rusisë. Kjo vetëm do të rrisë toksicitetin e shtetit rus dhe numrin e vendeve që do të punojnë për të izoluar Rusinë.”, u shpreh Zelensky.