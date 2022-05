VIDEO/ “Plas” në kampionatin italian! Portieri dëmtohet nga fishekzjarret e hedhura në fushë, klubi i njohur gati ta pësojë rëndë

Viçenca arriti t’i shtynte festën e ngjitjes në Serinë A skuadrës së Leçes, ku morën tre pikë të arta për zonën e mbijetesës duke triumfuar me përmbysje.





Sfida përfundoi me rezultatin 2-1 për vendasit ku vendimtar ishin golat e Diao dhe Filipo Ranokias, respektivisht në minutat 90+4′ dhe 90+13′.

Të gjitha këto minuta shtesë u bënë pikërisht, pasi për 10 minuta loja u ndërpre dhe nuk u zhvillua.

Në minutën e 70′, pas golit të Leçes me anë të Strefecës, portieri i Viçencës, Kontini mbeti i dëmtuar sepse tifozeria mike hodhi tymuese dhe fishekzjarrë dhe ai u dëmtua me mbetjet e tyre në momentin e hedhjes në fushën e blertë.

Sipas të përditshmes sportive italiane “La Gazzetta dello Sport”, Gjyqtari Sportiv do të shqyrtojë ngjarjet e ndodhura dhe rreziqet për klubin pulian janë nga gjoba deri te mbyllja e stadiumit.

Leçe rikthimin në Serinë A do ta shtyjë për javën tjetër ku ndaj Pordenones do të luajë sfidën e fundit për këtë edicion të Serisë B, ku renditen të parët me 68 pikë./ Panoramasport.al