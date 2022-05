VIDEO/ Shpërthim i fuqishëm në fabrikën ushtarake ruse në kufi me Ukrainën, reja gjigante e tymit mbulon qytetin

Një kompleks ushtarak në qytetin jugor rus të Belgorodit në kufi me Ukrainën shpërtheu në flakë pasditen e të dielës. Lajmi u konfirmua nga guvernatori i rajonit, Vyacheslav Gladkov, i cili tha se si pasojë e shpërthimit ka mbetur i plagosur një banor vendas.

Sipas tij i plagosuri kishte pësuar lëndime të lehta dhe nuk ishte në rrezik për jetën. Ai shtoi gjithashtu se shtatë ndërtesa u dëmtuan nga zjarri. Ministria e Mbrojtjes ruse nuk ka komentuar mbi ngjarjen, shkaqet e të cilës mbeten ende të paditura. Imazhet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë një re tymi që ngrihet mbi të gjithë qytetin e Belgorodit.

I've geolocated this video of smoke rising and audible explosions in Tomarovka, Belgorod region, Russia, amidst reports of an explosion at an ammunition depot.

📍50.621512,36.240709

Details in thread 👇 pic.twitter.com/qOSTBhGIdM

May 1, 2022