Dikur “motra” në ‘Big Brother Vip’, Einxhel i jep “goditjen” përfundimtare Beniadës! Çfarë ndodhi mes dyshes?

Emisioni Big Brother Vip, solli jo vetëm emocion, drama apo një profil ndryshe të njerëzve të ekranit, solli edhe shoqërinë në dukje të pathyeshme mes vipave.





Të ndarë në “klane”, të gjthë e mbajmë mend mirë, shoqërinë e Sabjanit me Ilirin, Semit e Donaldit apo edhe të Fifit me Monikën. Por një dyshe e cila dukej se nuk do ndahej kurrë ishte padyshim Einxhel dhe Beniada.

Dikur duke e konsideruar brenda shtëpisë së Big Brother Vip, njëra-tjetrën motra, sot Einxhel ka preferuar mos ta ndjekë as në Instragram.

Ky distancim i dy vajzave të ekranit erdhi direkt pas mbarimit të spektaklit, ku në deklaratat e saj të fundit, Einxhel foli me nota ironie për “motrën” e saj.

“Nuk jemi takuar akoma, kemi rastisur disa herë por nuk jemi takuar akoma. Nuk ma ka numrin e telefonit prandaj. Nuk ma ka numrin, kështu mora vesh, kjo ishte arsyeja që nuk kishim komunikuar. Unë ja kisha thënë brenda në ditën e fundit që s’do ja jepja numrin e telefonit dhe me sa duket e ka marrë shumë për bazë atë gjë. Më tha se do më merrte që në mëngjes përditë të më zgjonte dhe kisha frikë se mos e bënte me vërtet këtë gjë.”

Ajo e ka hequr nga followers-at në Instagram, që nënkupton se i ka dhënë fund raportit me Beniadën. Kujtojmë që gjatë kohës që ata ishin brenda shtëpisë së famshme, bënë bujë disa deklarata të nënës së Beniadës. Nëpër rrjete sociale, dukshëm kuptohej se ajo nuk e preferonte moderatores si mikeshë të së bijës.