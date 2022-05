Faleminderit Rezi që na mblodhe

Nga Bislim Ahmetaj – Jam përpjekur ta lexoj romanin e dytë të Rezartës, titulluar “Zhbërja”, duke e ndarë miqësinë nga lexuesi i zellshëm. Edhe pse kjo një ndërmarrje jo e lehtë, ia kam dalë të zbulojë disa të veçanta dhe risi që sjell letërsia e shkrimtares Rezarta Reçi. Së pari, është e para dhe vetmja shkrimtare shqiptare femër që “guxon” në thonjëza ta sjellë realitetin e marrëdhënieve seksuale nga shikimi ndjellës deri tek orgazmat drithëruese në një mënyrë tejet të natyrshme dhe me një lirshmëri të palexuar te një autore apo autor tjetër shqiptar, duke shmangur me shumë delikatesë dhe mjeshtri vulgaritetin pervers të seksit. Së dyti, vepra letrare që kemi në duar, të cilën mund ta quash histori dashurie, copëza jete të jetuara në kryeqytet, i ngjajnë një pazëlli që kur lidhen me njëra-tjetrën, marrin padashur dhe pas asnjë qëllim në vetvete formën e një romani unik. Së treti “Zhbërja” si vazhdim i “Kolonës Zanore”, që unë do ta kisha titulluar “Kolonë zanore 2” vjen me një stil më të përsosur, me një strukturë më të konsoliduar, më të rrjedhshme. Edhe pse çdo “pazëll” mund ta lexosh si një tregim në vete, po e nise së lexuari të ngërthen dhe të bën që ta mbarosh pa ju ndarë të gjithin, që nga faqja e parë deri te faqja e 143. Së katërti, autorja me mikrofonin e saj ndër dekada ka magazinuar qindra personazhe bashkë me jetët e tyre në dukje shkëlqimtare, por së brendshmi shpeshherë të kalbura njëlloj si mollët që i ruanin dikur gjyshet tona nëpër arkat e rrobave. Këto personazhe janë mbrujtur dhe skalitur gjatë në atelienë e Rezit shkrimtare dhe na shpërfaqen me delikatesë dhe sentimente me emrat Genti dhe Rea, Inesi dhe Gjergji, Ilia dhe Mira, Ilia dhe Ana, Ora dhe Genti, Rea dhe Aleksi. Herë del burri i pari, herë gruaja. Herë janë bashkë e herë vetëm.





Të gjithë janë besnikë, të gjithë janë të shthurur, të gjithë janë të lumtur, të gjithë të dëshpëruar. Jeta e këtyre personazheve na sjell pak a shumë jetën e shtresës së mesme dhe të pasur të kryeqytetit, me luksin dhe vulnerabilitetin e saj, me sqimën dhe imoralitetin. Jetë që jetohet mes virtytit dhe vesit, mes lirisë dhe robërimit, mes krenarisë dhe nënshtrimit. E megjithatë, të gjitha personazhet e Rezit janë pozitivë, autorja është aq tolerante sa të gjitha fajet e tyre në thonjëza, ia vesh kohës dhe fatit dhe jo personazheve të saj, shpeshherë të degraduar, të zhbërë siç i pëlqej asaj t’i quajë. Së pesti, gjuha e përdorur në tekst është aq e thjeshtë dhe e kuptueshme saqë teksti mund të lexohet lehtësisht njëlloj si nga një gjimnazist, po ashtu edhe nga një akademik; si nga një shtëpiake po aq lehtë edhe nga një mësues letërsie dhe kjo e dimë, kërkon mjeshtri, këtë e bëjnë vetëm shkrimtarë të sprovuar. Rezi e ka arritur këtë mjeshtri pa asnjë sforcim. Dhe e fundit, që mua më duket një risi e pazakontë, letërsia që shkruan Rezarta Reçi nuk është aspak letërsi erotike, apo letërsi rozë. Edhe pse përshkrimet e skenave intime janë të hollësishme, të detajuara dhe të shpeshta, ato nuk të ngjallin emocione apo epshe seksuale siç për shembull ndodh kur lexon “Epshin” e Elfridë Jelenik, “Femrat” e Charl Bukovskit apo “11 Minutat” e Paulo Cuelhos. Kështu të paktën e kam lexuar dhe ndjerë unë romanin “Zhbërja” të mikes sime të shtrenjtë, Rezarta Reçi.

Tiranë, më 25 prill 2022.

NGA SUELA DERGUTI

Çfarë qëndron në thelb të zhbërjes në fakt?! Mungesa e dashurisë për veten, për tjetrin?! Padyshim! Por, jo vetëm! Në zhbërjen e personalitetit, të raporteve dashurore, miqësore, shoqërore, ajo që vret më së shumti është indiferenca, mungesa e marrjes së përgjegjësive, formimi i gabuar përgjatë edukimit tonë, a dhe më keq, mungesa fare e këtij të fundit… Ama diçka është e qartë, “Zhbërja” dhemb, trishton, të heq dëshirën për të jetuar bukur… Por, mesazhet që na vijnë përmes këtij romani që të mban zemërpezull deri në të fundmen faqe, janë të qarta dhe plot inspirim… Gjej forcë brenda vetes për t’u ngritur nga çdo zhbërje, riformatojë veten në më të mirin version të mundshëm, rimbushe jetën tënde me njerëz që vlejnë dhe e duan jetën, jep e merr energji pozitive për ta çuar përpara ekzistencën tënde, siç ta do e ta ka dashur gjithmonë zemra, mos paragjyko askënd në zgjedhjet e rrethanat e jetës, lërja Krijuesit.

NGA RUDINA LOHJA KURTI

Një fjalë e pambajtur në prezantimin e librit “Zhbërja” të shkrimtares Rezarta Reçi, që nuk mori guximin të dilte e të shfaqej në një publik kualitativ, siç ishte ai te “Piazza”. Dikur Lenini i shkretë thoshte, “po shkruaj gjatë se nuk kam kohë të shkruaj shkurt”. Unë sot do të flas shkurt ,pasi nuk di të flas gjatë. Kështu,. ne sonte kemi vendosur veten tërësisht te Rezi, këtë radhë për herë të dytë, sepse ajo në një kohë rekord shkroi dy romane dhe ne që përgjërohemi pas shkrimit, leximit, komentit, kritikës etj. nuk mund të refuzonim edhe gotën e verës që na e bëri edhe më ndryshe natën. Sonte, sinqërisht mund të them se ndjehem e befasuar nga krijimtaria e Rezit,. e pashoqe deri më sot te shkrimtarët shqiptarë. Krejt tjetër lloj ka arritur ajo në poezi, mund të kujtojmë Rita Filipin. E, për sa i takon Rezartës, dua të të them se ajo krijoi së pari personalitetin e saj në fushën e gazetarisë dhe komunikimit. Më pas vendosi krejt mirë koracën e intelektit dhe sot i “u lëshua”. Jo organikisht një zhanri të veçantë siç është romani erotik(disa kanë “frikë” ta përcaktojnë si të tillë, unë nuk kam fare “frikë”, sepse kemi një autore serioze që theu tabutë dhe i fali letërsisë shqipe këtë lloj letërsie) pra, bëri një kapërcim rekordmenësh që e shoqëroi me elegancë dhe mjaftueshëm në sensualitet. Erotizëm mes çifteve të rinj, mes të divorcuarish, mes të tradhtuarve, mes atyre që kanë para, që kanë të gjitha mundësitë për të shfryrë epshet e mbingopjes në vila, në hotele, në kryeqytete të botës apo në vende ekzotike. Te romani i tretë i Rezit unë shpresoj të kemi në fokus një shtresë tjetër njerëzore. Atë që jeton fushave, atë që punon në fasoneri, kombinate mishi etj.. Romanet e Rezit edhe pse janë të thjeshtë në strukturë dhe pothuajse minimalë në numrin e personazheve, janë shkruar në rrjedhshmëri të plotë dhe nuk kemi asnjë ngërç në dritëhijet e shkrimit të një romani. Kjo gjë tregon se shkolla e lartë që ka kryer Rezi ndër lexime të panumërta i ka dhënë sot asaj një diplomë të veçantë për t’u quajtur shkrimtare.

Shumë urime për ty Rez!

Dua të them edhe diçka tjetër, Rezi do të ketë shumë lexues, sepse njerëzit ashtu siç kanë dëshirë të lexojnë libra me jetëshkrime apo romane ku të trondit drama e deri dhe lumturia, ata kanë nevojë edhe të zhvishen nga stereotipat e të lexojnë haptas botën e fshehur nën çarçafë. Pra, romanet e Rezartës do të kenë shumë lexues edhe për këtë arsye. Mjafton që ne të gjithë bashkë të dimë si të orientojmë lexuesin.