Nga takimet me biznesmenë deri të dhuratat, Rama kufizon ministrat! Cilat janë rregullat e reja që duhet të përshtaten?

Një vendim nga Fletorja zyrtare e Republikës së Shqipërisë e miraturar nga kreu i qeverisë Edi Rama, parashikon një kufizim në disa aspekte të ministrave.





Kabineti i ministrave tashmë nuk do të lejohen të takohen me sipërmarrës, të përdorin të mirat materiale të ofruara nga posti për përdorim vetjak apo edhe organizimin e eventeve me fondet e buxhetit jashtë vendit.

Ministrat do të ndalohen tashmë ligjërisht të udhëtojnë me “Bussines Class” brenda Evropës, të përdorin sallën VIP të aeroportit apo makinën e punës për familjarët në momentin që nuk janë vetë të pranishëm.

Dokumenti parashtron se të gjitha dhuratat apo sendet me vlerë që marrin ministrat do të përdoren si dekor për zyrën ose të dorëzohen në kryeministri.

Në mënyrë specifike ministrave iu ndalohet bixhozi: Ata nuk duhet të hyjnë në asnjë ambient lojërash fati. Po ashtu ata duhet të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor.

Nëse anëtari i kabinetit do të bëjë një nga këto shkelje, ose duhet të kërkojë ndjesë publike ose do shkarkohet menjëherë nga detyra.

Rregullat e paralajmëruara nga Kryeministri Edi Rama në nisje të mandatit të tretë të qeverisjes, dhe të miratuara në shtator të vitit të shkuar nga Këshilli i Ministrave kanë hyrë në fuqi të premten e 29 prillit.

Në këtë ligj të ri preken edhe punonjësit e administratës të cilëve u ndalohet që të bëjnë veprime jo etike dhe të ekzagjeruar në bare e restorante, të frekuentojë ambiente të padenja, të takohen me grupe interesi, apo të publikojë në rrjete sociale video dhe foto të papërshtatshme të ambientit të punës.

“Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 3, 7 e 11, të ligjit nr.9131, datë 8.9.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i MinistraveVENDOSI:1. Miratimin e rregullave për zbatimin e parimeve të etikës, të klasifikimit të veprimtarive të jashtme dhe vlerën e dhuratave, që mund të pranohen gjatë veprimtarisë së nëpunësit të administratës publike, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi. 2. Vendimi nr.714, datë 22.10.2004, i Këshillit të Ministrave, “Për veprimtarinë e jashtme dhe dhënien e dhuratave gjatë veprimtarisë së nëpunësit në administratën publike”, shfuqizohet. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. KRYEMINISTËR Edi Rama”- thuhet në hyrje të vendimit.

Ky vendim sqaron se do të shërbejë për kryerjen e e detyrave me ndershmëri, paanshmëri, efikasitet, ruajtja dhe rritja e besimit të publikut.

