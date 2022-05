Peshorja për Presidentin duhet të jetë populli

Komedia që po luhet për postin e presidentit duke përfshirë faktorin politik, social dhe frymën popullore po i afrohet fundit. Konferenca e kryetarëve do mblidhet më 4 Maj, për negociatat mes pozitës dhe opozitës për emrin e ri të presidentit..





Liria e politikanëve të majtë dhe të djathtë për të shfaqur mendimet në nivelin empirik, filozofik apo publik, si dhe idetë e tyre mediatike, janë shprehje edhe e lirisë psikologjike, intelektuale, morale, sociale dhe qytetare. Por kjo s’do të thotë që të kapërcesh racionalitetin dhe të tejkalosh interesat e shoqërisë në kohë dhe hapësirë, për hir të pakufizueshmërisë, të vetëshprehjes dhe të vetëprezantimit të një problemi, që po tiret sipas oreksit të faktorëve subjektiv që janë përfshirë në komedinë presidenciale me emra pafund. Megjithë inteligjencën personale të autorëve, që japin prognozën sinoptike se si duhet të jetë presidenti i ardhshëm, ata tregojnë se nuk mund të shohin përtej vetvetes, prandaj të mos marrin rolin e të shenjtit apo të shkuesit, që përcaktojnë kode morale për figurat kryesore të shtetit. Të biesh në vulgaritete hipotetike, se si duhet të jetë kreu i shtetit dhe të përcaktosh kritere fizike,morale, intelektuale, sociale-klasore e deri në origjinë, të ngjan me një recetë, që të lëshon mjeku, mbasi të ka vizituar dhe bërë një radioskopi totale. Është e kuptueshme se një figurë e lartë shtetërore, apo shoqërore qoftë, është mirë që krahas cilësive intelektuale dhe morale, të ketë dhe një personalitet fizik imponues.

Presidentët që kemi pasur në këto 31 vjet kanë shfaqur individualitetin e tyre moral, karakerial, intelektual dhe social, në raport me detyrën e krehut të shtetit. Mendoj se kanë pasur defiçenca të cilësive personale, që politika shqiptare duke qënë konfliktuale, i ka evidentuar me cilësitë e tyre reale dhe këtu qëndron merita individuale për t’u orientuar në detin e turbullt të politikës. Mirëpo ajo që është evidente për t’u konsideruar e rëndësishme dhe efektive, ka të bëjë me rolin e presidentit në politikën aktuale.Të merret politika apo media me problemin se si do të jetë presidenti që do të dalë nga zgjedhjet që nisin me negociatat e Majit, tregon se ka një interesim të përgjithshëm institucional.

Në optikën time diskutimi për figurën e presidentit, duhet te jetë faktor uniteti, pa preferenca politike. Në vitet e demokracisë një kryetar shteti model që ka treguar integritet dhe dinjitet ku mund t’i referohesh si shembull pozitiv është Alfred Moisiu, që e konsideroj si një risi në krye të shtetit në postkominizëm, që në të gjitha rastet ka qenë aktiv, prezent me mendimet dhe qëndrimet e tij, pa pasur paragjykime partiake. Peshorja e presidentit është shumë e vështirë, se pozita në një krahë dhe opozita në krahun tjetër, me luftën e ashpër politike, kërkojnë të prishin ekuilibret për të fituar secila kapital politik, shpesh herë edhe të pamerituar. Qëndrimi i presidentit Moisiu për çështjet më themelore, si të politikës së jashtëme, të interesave kombëtare, të funksionimit të institucioneve të drejtësisë, apo diplomatike, të zbatimit të kushtetutës si dhe të fushatës zgjedhore, ka qenë konseguent dhe i pakontestueshëm nga opinioni shoqëror. Ai, në karrierën e tij presidenciale ka ushtruar autoritetin e vet dhe nuk ka qenë në asnjë rast interpret i së majtës apo i së djathtës. Ky qëndrim fleksibël, ka bërë që kur si ka pëlqyer së majtës të sulmojë se presidenti është i njëanshëm dhe kur si ka pëlqyer të djathtës të shprehë të njëjtin vlerësim. Por gjakftohtësia dhe korrektësia që e ka karakterizuar presidentin ka bërë që të sfumohen dhe të shfryhen si tollumbace të gjitha akuzat pa baza të subjekteve të ndryshme politike. Siç shkruan Monteskje:”Për të kryer punë të mëdha, nuk duhet të jesh gjeni i pakapërcyeshëm, por nuk duhet të jesh mbi njerëzit, duhet të jesh bashkë me ta”. Dhe janë këto cilësi dinamike të patjetërsueshme, që e kanë bërë zotin Moisiu të jetë një shëmbull referim edhe aktualisht, pasi qëndroi mbi partitë dhe larg influencave të tyre meskine. Ai ka treguar se të ngrihesh në lartësitë e politikës, nuk është e vështirë; vështirë është të jesh vetvetja, ku korentet e erërave që fryjnë janë tepër intensive. Jeta ka treguar se njerëzit e ekuilibruar nuk i lenë gjërat përgjysëm. Ata ngrihen mbi vetveten dhe sfidojnë urrejtjen, akuzat dhe provokacionet e politikës difuzive.

Të standartizosh modele personalitetesh nuk është e lehtë. Në versionet, që jepen në opinionet mediatike, thuhet se presidenti duhet të vijë nga jeta akademike ose shoqëria civile për të mos qenë produkt i politikës. Të besosh se një figurë e tillë do të jetë imunizuar nga ndikimet politike është paksa paradoksale për mjedisin tonë politik. Politikanët dhe shtetarët më të lartë, në të gjithë spektrin politik, po t’i testosh në fokusin e prejardhjes, rezultojnë se vijnë në shumicën e rasteve nga jeta akademike, profesionale apo dhe nga shoqëria civile. Por imunitetin e kanë humbur shpejt dhe janë viktimizuar nga influencat e politikës, ku është përfshirë qoftë e majta, apo e djathta. Këto burime në realitetin shqiptar nuk kanë sjellë garanci, qëndrueshmëri dhe stoicizëm në shumë figura të spikatura të politikës shqiptare. Personaliteti i presidentit ka të bëjë me shkallën e lartë të emancipimit, nivelin kulturor, atdhetarizmin, traditën familjare dhe shoqërore, cilësitë individuale dhe patriotizmin kombëtar. Këto cilësi i kemi gjetur të shprehura me modesti në të gjithë veprimtarinë e Presidentit Moisiu, duke qëndruar mbi baticat dhe zbaticat që kanë përfshirë politikën shqiptare. Ai me përkushtim dhe thjeshtësi ka qenë garanci dhe autoritet për zbatimin, kompromisin dhe sentimentalizmin intelektual. Siç thotë Emerson:”Asgjë më tepër se madhështia nuk shquhet për thjeshtësi: të jesh i thjeshtë do të thotë të jesh i madh”.

Komedia me personazhe grotesk që po luhet në arenën mediatike ku janë përfshirë politikanët, parlamenti, pozita dhe opozita duke futur në vallen e tallavasë dhe shoqërinë civile, që propozohen dhe vetëpropozohen kandidatë për presidentë, që mesa duket komedia do pushojë kur të legjitimohet emri i presidentit enigmatikë.

Urojmë që politika të ketë nxjerrë mësime nga pazaret dështake të së kaluarës. Mos tradhëtojnë aspiratat dhe interesat e popullit që i ka votuar. Le të kujtojnë një thënje të Plutarkut se: “ Tradhëtarët tradhëtojnë para së gjithash vetveten”.