Video shokuese/ Një burrë në një tavernë peshku joshi një mace me ushqim dhe e goditi me shkelma në det

Ka bërë bujë dhe neveri videoja që po qarkullon orët e fundit në rrjetet sociale, e cila tregon një burrë në një tavernë peshku duke tunduar ushqimin për një kotele të uritur dhe më pas e godet fort me shkelma dhe e hedh në det.





Sipas asaj që raportohet në rrjetet sociale, burri: “Shkoi me shoqërinë e tij në një tavernë peshku në Edipsos të quajtur “Stella”. Ai tallej me kafshën, luajti me urinë e saj, qeshi kur e goditi dhe e hodhi në det. Shoqëria e tij dëgjohet qartë në video duke qeshur ndërsa askush nuk dëgjohet duke e ndaluar, në fakt ai menjëherë përpiqet të bëjë pikërisht të njëjtën gjë me kotelen tjetër”.

Videoja është transmetuar nga grupet për mbrojtjen e kafshëve orët e fundit dhe sipas raportimeve, Prokuroria e Krimeve Kibernetike mësohet se është vënë në dijeni pas publikimit të videos në profilin e autorit që ka dashur të ndajë aktin e tij të tmerrshëm me ndjekësit e tij.

Duhet theksuar se keqpërdorimi i kafshëve është krim dhe dënohet deri në 10 vite burg, por kjo duket se nuk e ka penguar autorin të kryejë këtë akt të pandjekur.