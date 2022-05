Zëdhënësi i Putinit shfaq hapur iluzionet në media/ Kërcënon me holokaustin bërthamor, Britania do të fundoset

Fuqia bërthamore në mediat shtetërore ruse vazhdon, pasi një raport i ri të dielën mbrëma i kërkon Putinit të “fshijë Mbretërinë e Bashkuar nga harta” duke përdorur armët e tij më të fuqishme bërthamore .





Dmitry Kiselyov, një njeri i njohur si “zëdhënësi i Putinit”, “përdori” emisionin e tij për t’i bërë thirrje ushtrisë ruse që të sulmonte Britaninë me një dron nëndetëse Poseidon, i cili tha se do të shpërthente një valë baticore radioaktive prej 1600 metrash dhe do ta “dërgonte Britaninë në thellësitë e oqeanit”.

Shikoni videon:

Droni “ka një kapacitet deri në 100 megaton për kokë”, tha Kiselyov – mijëra herë fuqia e bombës së hedhur në Hiroshima – e cila “do të ngrinte një valë gjigante, një cunami, deri në 1640 këmbë të larta” – mjaftueshëm për të arrini në gjysmë të rrugës përtej Scafell Pike, mali më i lartë në Angli.

Duke folur në sfondin e një grafiku që tregon Anglinë duke u fshirë nga harta e botës, provokatori Kiselyov shtoi: “Kjo valë baticore është gjithashtu një bartëse e dozave jashtëzakonisht të larta të rrezatimit. Duke kaluar mbi Britaninë, ajo do ta kthejë atë që ka mbetur në një shkretëtirë radioaktive. Çfarë mendoni për këtë këndvështrim?

Kiselyov gjithashtu “kërcënoi” Mbretërinë e Bashkuar me një sulm nga Sarmat 2, raketa e fundit bërthamore ruse e testuar nga Putin disa javë më parë. “Ai gjithashtu mund të shkatërrojë plotësisht vendin me një goditje të vetme”, tha ai.

“Ishulli i tyre është aq i vogël sa një raketë Sarmat mjafton për ta mbytur njëherë e përgjithmonë”, tha ai. “Ai është i aftë të shkatërrojë një zonë me madhësinë e Teksasit apo Anglisë. Vetëm një lëshim, Boris, dhe nuk do të ketë më Angli”.

Deklaratat e Kiselyov pasojnë një plan që është zhvilluar në mediat shtetërore ruse ditët e fundit, duke kërcënuar Londrën, Parisin dhe Berlinin me një holokaust bërthamor.