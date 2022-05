Taulant Balla komenton deklaratat e Berishës: S’merremi me tullumbace populiste të ndonjë politikani që i ka mbaruar koha!

Në dalje të seancës së sotme plenare, ku deputetët u mblodhën për të dëgjuar video-mesazhin e Presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky, Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, komentoi kërkesën e Zelenskyt për të ndalur futjen e shtetasve rusë në vendin tonë.

I pyetur në lidhje me deklaratat dhe kërkesat e ish-kryeministrit Sali Berisha, Balla zgjodhi ta injoronte, duke thënë se nuk ka ndërmend të merret me propozime politikanësh, të cilët e kanë mbyllur kapitullin e tyre.

“Nuk besoj që është momenti që këtu në Shqipëri apo në vendet partnere, politikanë që e mbyllur kapitullin e tyre, të vijnë me propozime që nuk kanë asnjë vlerë apo që janë pjesë e një strategjie që nuk ka vend. Pushtimi dhe agresioni rus ka bashkuar Evropën.

Natyrshëm që Shqipëria do të marrë të gjitha hapat, ashtu sikurse e përmendi edhe Kryeministri Rama, ndaj unë kërkoj që të merremi me gjëra serioze, jo me tullumbace populiste të ndonjë politikani që i ka mbaruar koha.

Unë nuk i përgjigjem asnjë pyetje që ka brenda fjalën ‘Berisha’. Ne jemi të gjithë me Ukrainën dhe të gjitha hapet që janë ndërmarrë, kanë qenë në funksion të rritjes së sanksioneve ndaj Rusisë.

Në rast të mosmjaftimit të tyre, ju garantoj se qeveria shqiptare do të jetë e para që të marrë të tjera hapa që dëmtojnë ekonominë, por edhe strategjinë ruse.”, tha ndër të tjera në fjalën e tij Taulant Balla.