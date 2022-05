Çfarë ndodhi?/ Beatrix Ramosaj shpërthen kundër ndjekëses: Do të ndjek çështje gjyqësore ndaj teje (Video)

Një nga emrat më të lakuar të kohëve të fundit, përshkak të dinamikës së historisë së saj në Big Brother Vip është Beatrix Ramosaj. Këngëtarja kosovare gjatë kësaj eksperience ka fituar një publik që e mbështet, por siç ndodh gjithmonë ka edhe persona që nuk e pëlqejnë.

Gjatë ditës së sotme ajo ka publikuar një video në instastoryn e saj, me mesazhe të shumta nga një ndjekëse që i ka komentuar negativisht pothuajse në çdo story që ka hedhur Trixa. Mësa duket kjo situatë e ka mërzitur pafund këngëtaren aq sa ka vendosur ti kthej një përgjigje publike.

“Zgjohem pothuajse çdo ditë me mesazhe të tilla nga zonja e nderuar Alexa. Dua t’i them që shpresoj një ditë zoti t’ja pastroje zemrën dhe mllefin që ka, sepse duke e shfryrë tek unë nuk e ndihmon aspak dhe nuk përcjell një mesazh të mirë tek familja.E nëse dikush do ndjeki cështje gjyqsore ndaj dikujt, jam unë ndaj teje e dashur. Ditë të mbarë”,- kjo ka qenë përgjigjja që Beatrix i ka shkruar ndjekses në videon e postuar.