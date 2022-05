Identifikohet shqiptari që goditi macen në det, arrestohet nga policia greke: Nuk doja kërkoj falje (VIDEO)

30 – vjeçari me origjinë shqiptare, i cili u arrestua pasditen e djeshme pas bujës së krijuar nga video e postuar në Instagram në momentin kur ai shfaqet duke shkelmuar një mace në një tavernë peshku në Edipsos dhe ajo përfundon në det, ka kaluar natën në komisariatin e Edipsos.





Sado që i riu u përpoq të bindte policinë se gjithçka ishte për shkak të një keqkuptimi dhe se qëllimi i tij nuk ishte të abuzonte por të luante me macet, duke thënë në mënyrë karakteristike: “Luajtëm me macet, siç luajnë të gjithë” ai është ndaluar dhe kundër tij është ngritur dhe padia.

Video me 30-vjeçarin duke shkelmuar kotelen:

30-vjeçari do të dërgohet në prokurori me autoritetet për të vijuar hetimet për të lokalizuar për shpjegime anëtarët e tjerë të shoqërisë së tij, të cilët në video dëgjohen duke shpërthyer në të qeshura gjatë gjithë kohës që i arrestuari është duke abuzuar me dy macet, me njërën për të përfunduar në det dhe tjetrën që shpëtoi në minutën e fundit. Qëllimi është të lokalizohet personi që ka xhiruar videon dhe që e ka postuar për herë të parë si story në Instagram.

Torturimi i kafshëve është një vepër penale dhe parashikon jo vetëm gjobë deri në 50 mijë euro por edhe dënim me burg deri në 10 vjet.

Siç u bë e ditur, i riu u identifikua fillimisht nga tatuazhet intensive që ka në këmbën e djathtë, si pasojë u gjet dhe u arrestua brenda pak orësh pas urdhrit të ministrit të Mbrojtjes Civile Takis Theodorikakos drejtuar grekëve. Shefi i Policisë Gjeneral Lejtnant Konstantinos Skoumas dhe komandanti i Prokurorisë së Krimeve Kibernetike, Drejtori i Policisë Vasilis Papakostas.

Gjatë transferimit të tij në komisariatin e Istiaisë, policia konstatoi se kishte përballë, përveç personit që goditi me shkelma macen e pambrojtur, por edhe një të njohur të vjetër të përfshirë në çështjet e drogës.

Takis Theodorikakos bëri të ditur arrestimin e tij përmes një postimi në rrjetet sociale, duke shkruar:

“Para pak kohësh policia greke arrestoi një person që goditi me shkelma dhe hodhi në det një kotele. Dhuna ndaj kafshëve është e papranueshme. Qeveria ka miratuar një ligj të rreptë për të mbrojtur kafshët nga abuzimi, i cili tashmë është në fuqi, por gjithsesi është çështje njerëzimi dhe kulture. Jam thellësisht i trishtuar nga ata që keqtrajtojnë kafshët dhe ata që e tolerojnë atë. I përgëzoj nga zemra ata që e ngritën këtë çështje. Arsyeja tashmë i përket drejtësisë greke” , u shpreh z. Theodorikakos.

Πριν από λίγο συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία ένα άτομο που κλώτσησε και πέταξε στην θάλασσα ένα γατάκι. Η βία απέναντι και στα ζώα είναι απαράδεκτη. Η κυβέρνηση έχει ψηφίσει έναν αυστηρό νόμο για την προστασία των ζώων από την κακοποίηση ο οποίος εφαρμόζεται πλέον, pic.twitter.com/SAXVRobdJQ — Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) May 2, 2022

Kronika dhe historitë deluzive

Rasti u bë i njohur kur videoja e publikuar si story në faqen e shokut të 30-vjeçarit në Instagram i ra në sy aktorit të njohur Michalis Leventogiannis. Pa humbur kohë, pasi e kuptoi seriozitetin e tij, ai kontaktoi drejtoreshën e organizatës për mbrojtjen e kafshëve “Zero Stray Project” Stamatina Stamatakou, e cila krahas videos postoi edhe një postim të të riut të vitit 2015, i cili kishte lyer të gjitha pikat e bardha të qenit të tij pitbull, ndërsa në gjoks kishte formuar numrin 13, që i referohet skuadrës së preferuar Panathinaikos.

Videoja me sjelljen abuzive ndaj maces bëri xhiron e internetit, ndërkohë që në të gjitha rrjetet sociale shpërtheu një furtunë reagimesh kundër të riut dhe shoqërisë së tij me përdorues që e “zbukuronin” si në faqet e tij personale në Facebook ashtu edhe në Instagram, por dhe në #Edipsos në Twitter.

30-vjeçari fillimisht është përgjigjur me ofendime:

Ο πολιτισμός μας φαίνεται από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στα ζώα. https://t.co/vMIsKL8olF — Georgy Zhukov (@GeorghyZhukov) May 2, 2022

Duke parë gjithë këtë valë negative që do të shpërthente mbi të, i riu që postoi videon u përpoq t’i vendoste gjërat në një seri me histori të ndryshme deluzive. Fillimisht u përpoq të bërtiste dhe të shante ata që e akuzonin, por më pas donte më kot të kërkonte falje dhe se e gjithë kjo ishte për shkak të një reagimi të gabuar të shoqërisë së tij, që kishte të bënte me birrat dhe uzon që kishin pirë.

“Kërkoj falje për atë që ndodhi dje. Kishim pirë pesë birra të tjera. Ne bëmë një m @@@ në nivele të arsyeshme. Nuk shkuam te bëjmë muhabet të trashë @@@. Ne nuk e shkelmuam, e shtymë macen dhe ajo ra në njëzet metra në plazh”, thotë në njërën prej videove që ka postuar në Instagram teksa poston foto me kafshë në përpjekje për ta bindur se është kafshëdashës dhe jo dhunues i kafshëve siç tregohet në videon që ka postuar në rrjetet sociale.

Για την πλάκα τους κλωτσάει το ζώο και το ρίχνει στην θάλασσα. Κανείς δεν τον σταματάει, όλοι γελάνε. Ξέχασε όμως ότι πλέον είναι κακούργημα και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 10 έτη και πρόστιμο έως 50.000 ευρώ.

Ενημέρωσα ήδη το @CyberAlertGR @hellenicpolice pic.twitter.com/50fw6Bauko — Stamatina Stamatakou (@StamatinaSs) May 2, 2022

Siç tha pronari i tavernës “Stella” në Edipsos për protothema.gr , askush nuk e kuptoi aktin e urryer dhe se si ndodhi gjithçka mes kompanisë konkrete:

“Nën kuvertën me tavolinat që kemi ngritur është deti, megjithatë ujërat lëvizin në përputhje me rrethanat, çdo 12 orë, siç ndodh me rrymat e Evripos. Shumë keq sepse ky fëmijë duket se ka kafshë dhe është gjithashtu anëtar i mirëqenies së kafshëve. Nuk mund ta di mendjen e disa njerëzve sa e vogël është. Kotelja është në gjendje të mirë shëndetësore, kjo është e rëndësishme për ne. Do të them gjithashtu se asnjëri nga ne nuk mori lajmin më të vogël. Nuk na shkonte mendja se nuk krijuan skenë. Ajo që ata bënë duhet t’i ketë ndodhur njëri-tjetrit. Ne nuk i njohim dhe nuk i kemi parë kurrë. “Ne jemi të tronditur dhe e dënojmë këtë akt të urryer”.