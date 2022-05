Përdhunuan e vranë studenten greke/ Dënimi përjetë i shqiptarit e grekut dhe ping-pongu i përgjegjësive. Si po tentojnë dy të rinjtë të ulin dënimin!

Ditën e sotme pritet që dy të dënuarit për përdhunimin dhe vrasjen e studentes greke Eleni Topaloudi, një 24 vjeçar grek dhe një 23 vjeçar shqiptar, të dalin para trupës gjykuese për të shprehur pendesë dhe për të tentuar që të zbusin dënimin e përjetshëm që kanë marrë.





Mediat greke bëjnë me dije se gjykata do të nisë një trajektore vendimmarrjeje duke u fokusuar tek trupa gjykuese, nëse do të binden për t’u dhënë masë lehtësuese dy të pandehurve. Sot i pari që do të dalë para gjykatës dhe do të kërkojë falje, do të jetë 24-vjeçari nga Rodos, i cili pretendon se nuk ka gisht në vrasjen e të resë dhe se krimin makabër e ka bërë shqiptari.

“Unë nuk e përdhunova, nuk e vrava, nuk i bëra asgjë të keqe Elenit”, ka deklaruar ai duke ia kaluar të gjithë përgjegjësinë shqiptarit e duke thënë se ky i fundit e ka goditur me thikë studenten 21-vjeçare dhe e ka hedhur vetë nga shkëmbi në det. 24-vjeçari pohoi se gjithçka nisi kur i bashkakuzuari u inatos me vajzën dhe nisi ta godiste atë “me hekur në kokë”, sepse ajo i buri në pikëpyetje burrërinë. “Ai kapi thikën dhe ia nguli në fyt. E çoi në banjë dhe e goditi në lavaman. Ai i tha ‘do të ta pres qafën’. Më pas e hodhi në vaskë. I hodhi ujë të ftohtë, pasi i hoqi të gjitha rrobat që kishte veshur. E ngriti dhe zbriti vetëm nga shkallët. Unë vazhdova t’i thosha ‘mos e bëj këtë’. I thashë ta çonte në spital, por ai e hodhi nga shkëmbi. Nuk e kam ndihmuar…”, ka deklaruar 24 vjeçar grek.

Nga ana tjetër 23-vjeçari me origjinë shqiptare, në gjykatën e shkallës së parë pretendoi gjatë kërkesës për falje se ai kishte lidhje dashurore me viktimën, ndërsa akuzat për vrasjen e saj ia hodhi 24-vjeçarit. Duke dhënë versionin e tij të ngjarjes, 23-vjeçari tha se gjithçka ndodhi pasi morën vajzën nga shtëpia e saj dhe shkuan në shtëpinë e 24 vjeçarit në “Pefkous”.

“U nisëm për në shtëpinë e Elenit. Parkova dhe i dërgova mesazh se kishim mbërritur. Eleni më pyeti me kë je? I thashë nuk më ke thënë të sjell një shokun tim? Dhe tha në rregull”.

Lidhur me ngjarjet e ndodhura brenda shtëpisë së Roditit, 23-vjeçari ka pohuar se shoku i tij është inatosur me vajzën kur ajo i ka bërë një koment duke i fyer burrërinë. Siç e përshkroi ai, i riu grek i tij “më pas filloi ta godiste me shuplakë dhe me shkelma”.

Më tej ai ka dëshmuar:

“Nuk dija kë të përkrahja, të dashurën apo shokun tim. Pastaj u largua dhe u kthye me thikë. Ai filloi ta godiste me thikë dhe e hodhi poshtë me forcë. Ai kapi hekurin pranë saj dhe filloi ta godiste. E shtyva dhe më tha ‘ulu poshtë’. Isha i frikësuar për jetën time. Pastaj ai eci nëpër dhomë. Eleni ishte pa ndjenja. Shkova tek ajo. E çova në banjë. Ajo donte të shikonte fytyrën e saj në pasqyrë dhe unë nuk e lashë. Ai hyri në dush. Mora një çarçaf dhe ia hodha. Zbritëm shkallët dhe Manolisi hapi derën e makinës. Eleni u ul në sediljen e parë.”

Gjithashtu shqiptari ka pohuar se kishte kërkuar nga 24-vjeçari që ta çonte vajzën në spital por ai nuk i ishte përgjigjur.