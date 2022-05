“Po i lënë rusët si hunj!”/ Pushtimi rus, presidenti Biden premton shumën marramendëse për Ukrainën: Do dërgojmë…

Joe Biden po i bën presion Kongresit Amerikan që të miratojë projektligjin e tij të fundit të shpenzimeve që parashikon 33 miliardë dollarë më shumë si ndihmë ushtarake, ekonomike dhe humanitare për Ukrainën.

Presidenti i SHBA-së u tha punonjësve në fabrikën e Lockheed Martin se SHBA-ja ka furnizuar Ukrainën me më shumë se 5500 raketa antitank Javelin, të cilat kjo fabrikë i prodhon. Sipas tij, fabrika amerikan po bën diferencën në konfliktin e Ukrainës me Rusinë.

Me anë të një postimi në rrjete sociale, CBS raporton se trupat ukrainase “po i lënë si hunj në shumë raste ushtarët rusë”.

“Quite frankly, they’re making fools of the Russian military in many instances,” Pres. Biden says of Ukrainian troops, during remarks at a Lockheed Martin facility that makes Javelin anti-tank missiles. pic.twitter.com/SXXythKsWr

— CBS News (@CBSNews) May 3, 2022