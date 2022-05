SHBA s’mund të caktojë kryetarin e opozitës”- Berisha shpall zyrtarisht kandidaturën për kreun e PD-së

Ish-kryeministri Sali Berisha ka bërë me dije se do të jetë kandidat për kryetar të PD. Afati është deri më datë 7 maj, teksa ai tha se nuk i ka dorëzuar ende dokumentet. Duke u kthyer në takimet e Bsshës në dhjetor me Escobar, Berisha nënvizoi se lojërat me kukulla nuk janë serioze dhe si rezultat nuk funksionojnë në Shqipëri.





“Nuk kam dorëzuar dokumentet, por do të kandidoj, deputetë janë anëtar të Këshillit Kombëtar, çdo votë. Ata që munguan përjashtuan veten, kishin vendet e tyre në Kuvend, pra ky ishte një vendim i tyre, jo i instancave të PD”, tha Berisha.

Në këtë qëllim të tij, Berisha tha se nuk do të “pyes” ndërkombëtarët.