U braktis nga 35 deputetë, Berisha: Kam besim se do na bashkohet dhe pjesa tjetër! Rama ktheu SPAK në hanxharin e partisë

Në kuvendin e 30 prillit, të pranishëm ishin 17 deputetë, duke u braktisur nga 35 të tjerë, mirëpo Sali Berisha shprehet I bindur se shumë shpejt do t’i bashkohet edhe pjesa tjetër. Duke e quajtur Kuvendi i shumicës, Berisha tha se ai nuk u shty përtej 30 prillit, pasi nuk e donte shumica.

“Kam besim se deputetët e PD do t’i bashkohen Berishës, nuk mund të them që çdo njëri prej tyre, por në tërësi, shpreh bindjen më të madhe se pas Kuvendit, do I bashkohen PD-së. Pra, në këtë aspekt, Kuvendi ishte Kuvendi i bashkimit të PD, ata që pretendojnë pse nuk u shty Kuvendi, nuk pranonte shumica ta shtynte”, tha Berisha.