Vetëm … ka mbuluar! Bebe Rexha ngacmon imagjinatën e ndjekësve, publikon fotot provokuese në rrjetet sociale

Bebe Rexha njihet për pozat e saj të nxehta dhe provokuese në rrjetet sociale. Duke qenë se këto muaj ishte shprehur se nuk po kalon një periudhë të mirë dhe nuk ka qenë aktive në rrjetet sociale, rrjedhimisht foto të tilla u kanë munguar ndjekësve. Megjithatë sot Bebe është rikthyer në origjinë duke ngacmuar imagjinatën me pozat e reja.





Artistja shqiptare me famë botërore ka publikuar disa foto ku fillimisht ka pozuar me fund të shkurtër dhe duke ekspozuar pjesën e sipërme të bikinive, ndërsa më pas është shfaqur krejtësisht me bikini të zeza.

“Së bashku, bota mund të jetë e jona”, është përshkrimi i fotografive të publikuara në Instagram. Dhe më pas, këngëtarja u ka kërkuar ndjekësve që të klikojnë për një “dhuratë të vogël” në fotografinë e fundit, në të cilën shfaqet vetëm me bikini të zeza.

Bebe, emri i vërtetë i të cilës është Bleta Rexha, shpesh ka publikuar edhe fotografi dhe video të linjave të saj trupore, ku pavarësisht kilogramëve të tepërt, ajo ndjehet e lirë që të promovojë trupin e saj duke përçuar mesazhin që çdo kush mund të duket bukur në formën e vet.

Artistja këto muaj nuk ka qenë shumë aktive në rrjetet sociale dhe së fundmi u rikthye me një rrëfim. Ajo zhvilloi një bisedë me pyetje-përgjigje në rrjetin social Twitter me ndjekësit e saj duke treguar se ka qenë në gjendje të rënduar emocionale.

“Çfarë të mban të motivuar kur je në periudha të vështira?”- e pyeti një ndjekës Beben e cila u përgjigj se ajo çfarë e mban të motivuar është “antidepresanti.”