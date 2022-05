Balla i ‘mbyll’ derën Berishës dhe bie dakort me kërkesën e Alibeajt, më 16 maj raundi i parë për zgjedhjen e Presidentit

Mazhoranca ka rënë dakord me propozimin e kreut të grupit parlamentar të PD-së, Enkelejd Alibeaj i cili ka kërkuar që data 10 maji të quhet si data e nisjes së procesit të zgjedhjes së Presidentit.





Fillimisht kreu i grupit parlamentar socialist, Taulant Balla, u shpreh se data 16 maji, të jetë raundi i parë i votimit të Presidentit të Republikës.

Sipas Ballës, ashtu siç e përcakton edhe Rregullorja e Kuvendit, diskutimi do të bëhet vetëm mes grupeve parlamentare, çka lë të kuptohet se grupi i ish kryeministrit Berisha nuk do të jetë i pranishëm në Konferencën e Kryetarëve për të diskutuar mbi procesin.

Taulant Balla tha se:

Nëse ju do insistoni deri në fund dhe doni mës humë kohë, konferenca e kryatreve të nderpres punimet dhe të vazhdojë në datën 10. Vetëm në këtë rast nuk kemi kriter një shkelje. Data 10 quhet data e fillimit të procedurës dhe më datë 15 apo 16 të jetë raundi I parë?

Për pjesën e dytë un nuk e marr rrezikun kushtetues përsipër. Atafet nuk duhet të jenë më shumë se 7 ditë dhe e thotë kushtetuta. Data 16 te jetë raundi i parë i zhvillimit. Besoj me këtë propozim kemi mbushur të gjitha pritshmëritë për një procez serioz.

Duke qenë se është një proces i rëndësishëm, unë do tju ftoja të tre kryetarëve të GP, po edhe Alibeajn që ne përvec kësaj pjese që lidhet me kushtetutën të mundësonim një dialog mbi bazen e disa parimeve. Kushtetuta ka qenë e thjeshtë por ezauruse për presidentin. Kaq na mjafton për të identifikuar presiudentin. Unë mendoj që disponibilitetin tonë e kemi për një process model I zgjedhjes së presidenti edhe në 2027 apo 2032. Rregullorja dhe Kushtetuta na informon se për cdo afat do vendosim afate të tjera.

15 maj ora 16:00 afati i fundit për dorëzimin e kandidatëve”, përfundoi Balla.

Mediu: Të jemi seriozë dhe të gjejmë president konsensual

Kryetari i Partisë Republikane, Fatmir Mediu, në fjalën e tij në Konferencën e Kryetarëve, tha se Kushtetuta e imponon zgjedhjen e Presidentit me konsensus. Sipas tij duhet dhënë kohë për procesin.

“Propozimi im është të arrijmë në marrëveshjen që duhet të kemi një President mbi palët dhe garant i unitetit të kombit. Të kemi një takim me një përfaqësi të mazhorancës dhe një përfaqësi të opozitës. Të jemi seriozë dhe të gjejmë një President konsensual. Historia ka treguar se kur kemi pasur vullnet politik kemi gjetur konsensusin. 3 raundet e para nuk janë numra në Kushtetutë por si domosdoshmëri për të gjetur konsensus dhe një President mbi palët. Diskutimet nëse i ka apo jo numrat mazhoranca janë në kundërshtim me Kushtetutën. Në raundin e katërt dhe të pestë shkohet vetëm pas ezaurimit të çdo mundësie. Nëse shkojmë me mendjen që t’i kalojmë 3 raundet e para unë mendoj se bëjmë një shkelje flagrante të Kushtetutës. Shqipëria ka njerëz që janë mbi partitë politike. Duhet të jemi pa më mendjehapur. Kërkoj zgjatje në kohë të procesit por edhe diskutim serioz të mundësisë për konsensus. Nëse shkojmë në datën 10 për të votuar, cili është Kuvendi”, tha Mediu.

Dy kërkesat e Alibeajt për zgjedhjen e Presidentit: Procesit të nisë me 10 maj

Kryetari i Grupit Parlamentar në Partisë Demokratike, Enkelejd Alibeaj tha se data 10 maj të jetë dita kur të nisë procesi për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Alibeaj kundërshtoi propozimin e socialistëve, ku theksoi se data 10 maj mos të jetë data për raundin e parë të zgjedhjes së presidentit. Alibeaj tha po ashtu se diferenca kohore mes raundeve të jetë 7 ditë.

‘Sugjerimet, së pari përfaqësues të opozitës të PD-së dhe të Partisë Republikane. Ne mund të kemi këndvështrimet tona, po zgjedhja e presidentit është një proces që do të përballet me diversitetin e opinioneve tona. Sot data 4 maj të konsiderohet si fillimi i zgjedhjes së presidentit. Data 10 të jetë data e raundit të parë të votimit. Nuk jam dakord. Së pari vetë procesi është një proces që do të duhet të jetë në shërbim të publikut. Është një proces që zhvillohet brenda politikës po do duhet të jetë një produkte që duhet tis shërbejë publikut. Unë sugjeroj që si datë si moment i startimit të procesit të datën 10 maj data kur të fillojë procesi për zgjedhjen e presidentit.

Kërkesa e dytë: Ditanca kohore nga raundi në raund duhet të jetë maksimalisht 7 shtatë, që do të thotë se mund të jetë edhe më e shkurtër. Unë do të bëja një propozim për të qenë korrekt në zbatimin e Kushtetutës. Për të gjitha raundit duhet të ketë distancë maksimale kohore prej 7 ditësh. Procesi I zgjedhjes së Presidentit të Republikës, njuë herë në 5 vite, të jetë me kohën maksimale për të absorbuar ccfarëdolloj konsiderate. Koha pra është element I domosdoshëm që do të duhet ta bashkëshoqërojë këtë proces. Ne ta vendosim që sot që të gjitha raundet të kenë distancën kohore prej 7 ditësh. E di që pas ccdo raundi të pasuseksshëm mblidhet Konferenca e Kryetarëve dhe përcaktohet raundi tjetër. E di këtë, por t’i themi që sot disa gjëra.- tha Alibeaj.