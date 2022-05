Dielli zgjat shumë pak, pasdite rikthehen vranësirat dhe reshjet/ Parashikimi i motit sot

Sipas MeteoAlb: Orët e para të ditës parashikohet të jenë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të shpeshta. Por gjatë mesditës dhe pasdites pritet të ketë zhvillim të vranësirave në pothuajse gjithë vendin duke gjeneruar reshje të pakta dhe të izoluara shiu. Ndërsa mbrëmja dhe nata do të sjellin dominim të motit të qëndrueshëm.





Temperaturat e ajrit do të mbeten konstante në mëngjes, por do të vijojnë të rriten në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 5°C deri në 23°C. Era do të fryjë mesatarisht në det me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi Perëndimor – Veriperëndimore duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 2 ballë.

Rajoni dhe Evropa

Pjesa më e madhe e Evropës Jugore dhe Ishujt Britanik do të paraqiten në dominimin e vranësirave të shpeshta, të cilat do të gjenerojnë reshje shiu. Me vranësira të dendura POR me reshje dëbore do të jetë Evropa Lindore. Ndërsa Gadishulli Skandinav dhe pjesërisht Qendra e kontinentit do të mbizotërohen nga moti i qëndrueshëm, ku do të ketë kthjellime dhe kalime vranësirash.

Kosova

Kosova mbetet në ndikimin e kushteve të paqëndrueshme atmosferike, ku pritet që vendi të jetë në dominimin e vranësirave të shpeshta. Parashikohet që vranësirat të pësojnë zhvillime të përkohshme duke sjell dhe reshje të pakta shiu.

Maqedonia e Veriut

Territori i MV në pjesën më të madhe të tij do të jetë në dominimin e vranësirave të shpeshta të cilat herë pas here do të pësojnë zhvillime, duke sjell reshje të pakta shiu në zonat Jugore dhe Qendrore. Ndërsa zonat Veriore do të jenë kryesisht në mbizotërimin e motit të qëndrueshëm.